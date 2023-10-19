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Отправлено: - 12:07

Свату как раз дали очень мало, он полез в политику, неприкосновенный только ШАЛ, остальным наука "не лезь куда не просят" лайықты емес, "не по сеньке шапка" и.т.д. сват Президента это не каждому смертному дано, выпустили его по причине заключения сделки ты нам отдаёшь активы и катись куда хочешь, зачем его сажать? Кому он нужен? Ещё кормить его за дарма