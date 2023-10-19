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≡ «Тут же имеется пометка «менты»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47802
«Тут же имеется пометка «менты»
Отправлено: 19.10.23 - 10:21
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Бывшим начальнику отдела полиции Денисовского района Ерболу Шошакову, начальнику отделения местной полицейской службы Бейбитхану Байтакову, старшему инспектору патрульно-постовой службы Амиру Утегенову вменялось правонарушение, предусмотренное пунктами 1, 2 части 3 статьи 366 УК РК - взятка, совершенная сотрудниками правоохранительных органов путем вымогательства, группой лиц по предварительному сговору. Тяжкое коррупционное преступление.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
179
Re: «Тут же имеется пометка «менты»
Отправлено: 19.10.23 - 10:21
#1
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У нас в Карабалыке несколько лет назад был аналогичный случай, только там
местные копы сами принесли якобы 100 тысяч девчонке за побои, два зама полетело к чертям собачьим, позорники, сначала они или их подчинённые(там сам черт ногу сломит не разберется) избили подозреваемую, заведомо зная что она сдачи не даст, потом как истинные потомственные трусы принесли деньги
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
179
Re: «Тут же имеется пометка «менты»
Отправлено: 19.10.23 - 21:59
#2
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Позорники, поставлены защищать НАРОД, сами хуже шакалов, накажи этого тоошника техника старая?! Такие бабки гребут, джип есть у директора? На то для техники денег нет? Ну продай джип, купи фары на мтз, пройди техосмотр что там ещё?! Короче детские отговорки, а копы получили считаю мало
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6390
Re: «Тут же имеется пометка «менты»
Отправлено: 19.10.23 - 22:48
#3
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Везде так. Покровительство знает себе цену. И ко мне подходили, требовали деньги, грозились отобрать лицензию, как раз закон вышел стометровки. Я отказался. И понеслось, ползком на четвереньках рулеткой отмеряли расстояние до училища. Потом был суд. Пришлось нанимать адвоката и все таки вытряхнули с меня триста тысяч. Читаю решение суда,последний отказал им в исковых требованиях потому что прошли какие-то сроки, одним словом не явились на суд.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4973
Re: «Тут же имеется пометка «менты»
Отправлено: 20.10.23 - 20:13
#4
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Обыкновенное дело: - надо укрепить материальную базу РОВД; спортинвентарь; стрелковые тиры и так далее.
Я с пониманием отношусь ИМЕННО к подобным просьбам.
Они ко мне с просьбой- я к ним с уважением и ВСЁ нормально.
Святых и праведных в нашем государстве НЕТ.

Что то слишком много полковнику дали; Боранбаеву тоже 8 лет светит, но там МНОГОМИЛЛИАРДНЫЕ суммы, причём в американских рублях.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19199
«Тут же имеется пометка «менты»
Отправлено: 20.10.23 - 20:32
#5
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Цитата:
ACROS:
Боранбаеву тоже 8 лет светит,

Ничего уже не светит, выпустили из колонии.
будет находиться под пробационным контролем.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3195
Re: «Тут же имеется пометка «менты»
Отправлено: 20.10.23 - 21:01
#6
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Цитата:
ACROS:
Боранбаеву

А я так и не понял за что? Обыкновенное извлечение прибыли. Наверное за то, что сватом был. Дело за уши притянуто, зато резонансное и народ дружно одобрил.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
179
«Тут же имеется пометка «менты»
Отправлено: 21.10.23 - 12:07
#7
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Свату как раз дали очень мало, он полез в политику, неприкосновенный только ШАЛ, остальным наука "не лезь куда не просят" лайықты емес, "не по сеньке шапка" и.т.д. сват Президента это не каждому смертному дано, выпустили его по причине заключения сделки ты нам отдаёшь активы и катись куда хочешь, зачем его сажать? Кому он нужен? Ещё кормить его за дарма
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
179
Re: «Тут же имеется пометка «менты»
Отправлено: 21.10.23 - 12:27
#8
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Государство остро нуждается в деньгах, зеки ему не нужны, сами загнутся без халявных активов народных
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