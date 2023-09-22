Отправлено: - 17:44

таноми52:

Послушаем "Печальную канарейку"?

Цитата:Может лучше анекдоты?- //Американец:- Мы лидеры в технологиях: Стэнфорд, эМАйТи, Мiсrоsоft, Аррlе, Теslа. Все технологические прорывы последних 30-лет были сделаны нами.Китаец:- А мы - самая быстроразвивающаяся страна в истории человечества: за 50 лет из отсталой полуголодной страны, мы стали индустриальным гигантом.Швед:- А у нас самый высокий уровень жизни, благодаря грамотному подходу к управлению капиталом, заработанным на продаже нефти.Русский:- А мы..., а я..., а я вам всем по морде щас дам.//