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≡ Кайрат Боранбаев выйдет из колонии: решение суда
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47800
Кайрат Боранбаев выйдет из колонии: решение суда
Отправлено: 20.10.23 - 21:56
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Суд заменил Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы. Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о передаче имущества на 90 миллиардов тенге, которое осужденный Кайрат Боранбаев добровольно отдал государству.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32632
Re: Кайрат Боранбаев выйдет из колонии: решение суда
Отправлено: 20.10.23 - 21:56
#1
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Украл миллиарды, посадили на два года, которые он фактически не сидел, то, что находился в шикарном заведении, которое оплачивалось семьей, не в счет.
Украдешь курицу с супермаркета, сядешь на 3 года в Кушуруне в настоящие зоновские хаты..
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3195
Re: Кайрат Боранбаев выйдет из колонии: решение суда
Отправлено: 20.10.23 - 22:03
#2
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Цитата:
111:
Украл миллиарды,

А что он украл? Там просто политические разборки. Обвинение смешное,он продал газ за ту цену которую захотел и этим нанёс ущерб госкомпании. Так не покупайте, если дорого. Ладно бы при этом осудили за коррупцию, что кому то дал, чтобы купили
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32632
Кайрат Боранбаев выйдет из колонии: решение суда
Отправлено: 20.10.23 - 22:09
#3
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Цитата:
saba:
он продал газ за ту цену которую

Значит украл.
Это один эпизод.
По которому только его напугали..
По остальным, сколько нахапал, теперь не станут, выбрали самое легкое..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4971
Re: Кайрат Боранбаев выйдет из колонии: решение суда
Отправлено: 21.10.23 - 09:57
#4
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Цитата:
saba:
А что он украл


А, никто из Старого Казахстана и ничего и не крал: - все они приватизировали в рамках законов того времени то что лежало на поверхности, вопрос только в том что ИМ всё это досталось за очень маленькие деньги, а вам не досталось и очевидно не достанется НИКОГДА.
И власти, так называемого нового Казахстана, имитируют якобы ВОЗВРАТ награбленного в гос.собственность, хотя надо было начинать КАРДИНАЛЬНО и не с этих мелких людей, а с семейки Назарбаевых, Нигматулиных, Маминых и прочих бывших первых лиц государства.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20516
Кайрат Боранбаев выйдет из колонии: решение суда
Отправлено: 21.10.23 - 10:02
#5
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Цитата:
ACROS:
надо было начинать КАРДИНАЛЬНО и не с этих мелких людей, а с семейки Назарбаевых, Нигматулиных, Маминых и прочих бывших первых лиц государства.

Вы лично как бы это сделали? Позвонили бы на домашний Нурсултану Абишевичу и попросили бы сдать декларацию? Просто любопытно. Раз вы знаете, с кого начать, наверное есть идеи - как начать, да? Или пока идей нету?
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