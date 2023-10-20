Отправлено: - 10:02

ACROS:

надо было начинать КАРДИНАЛЬНО и не с этих мелких людей, а с семейки Назарбаевых, Нигматулиных, Маминых и прочих бывших первых лиц государства.

Цитата:Вы лично как бы это сделали? Позвонили бы на домашний Нурсултану Абишевичу и попросили бы сдать декларацию? Просто любопытно. Раз вы знаете, с кого начать, наверное есть идеи - как начать, да? Или пока идей нету?