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Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 23:35
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 23:36
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 23:37
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 23:40
Таким мы увидели двор противника нашего двора, общественного деятеля, который защищает депутата, который на нас, жителей двора подает в многочисленные суды, где этот общественник льет всякое гамно на нас, народ этого двора..
Вот такая у нас власть..
Вот такая у нас власть..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 23:44
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 23:44
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 23:45
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 23:51
Ну что, твари ли мы дрожащие, как некоторые у Янки или право мы имеем?
Общественнику, Ильясу, который защищает депутата, который с нами борется и сам борется с нашим двором, с людьми этого двора, а это 200 семей, большой привет!
[Исправлено: 111, 21.10.2023 - 00:31]
Общественнику, Ильясу, который защищает депутата, который с нами борется и сам борется с нашим двором, с людьми этого двора, а это 200 семей, большой привет!
[Исправлено: 111, 21.10.2023 - 00:31]
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 06:04
Цитата:
Так вот что ждёт украинцев на западе? А чё ты им раньше не сказал, они бы и не прыгали тогда в ту сторону на майдане
111:
Только сегодня вместо рабов там украинцы и всякие остальные уже побелевшие мигранты. Которые собственно и делают то, что янки приказывали 200 лет назад своим рабам..
Только сегодня вместо рабов там украинцы и всякие остальные уже побелевшие мигранты. Которые собственно и делают то, что янки приказывали 200 лет назад своим рабам..
Так вот что ждёт украинцев на западе? А чё ты им раньше не сказал, они бы и не прыгали тогда в ту сторону на майдане
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 06:05
Цитата:
Это моя личная травка, у тебя такой нету - у вас там все общее, от оси
111:
Так и повелось.
Так и повелось.
Это моя личная травка, у тебя такой нету - у вас там все общее, от оси
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 06:07
Цитата:
Как и ваши шлагбаумы ))
111:
Ну относительно неплохо, хотя гопникам во дворах они по барабану..
Ну относительно неплохо, хотя гопникам во дворах они по барабану..
Как и ваши шлагбаумы ))
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 06:08
Цитата:
Лампочка 5000, а ключ 25000? А у вас хохо не хохо?
111:
Не могут на складской лампочку за 5000 купить и присобачить куда надо..
Не могут на складской лампочку за 5000 купить и присобачить куда надо..
Лампочка 5000, а ключ 25000? А у вас хохо не хохо?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 06:10
Цитата:
С твоим приходом увеличилась на 100%
111:
Интересно, как криминальная обстановка?
Интересно, как криминальная обстановка?
С твоим приходом увеличилась на 100%
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 06:35
Цитата:
Смотри, они мне приказали поехать в другой город, внедрить новые технологии. Сняли мне номер на несколько дней с двумя двухспалками для меня одного, и офигенным видом из окна. Поработал, теперь иду в сауну, потом в бассейн. Вот такое тут рабство, сил моих нет
[Исправлено: maxsaf, 21.10.2023 - 07:53]
111:
Только сегодня вместо рабов там украинцы и всякие остальные уже побелевшие мигранты. Которые собственно и делают то, что янки приказывали 200 лет назад своим рабам..
Только сегодня вместо рабов там украинцы и всякие остальные уже побелевшие мигранты. Которые собственно и делают то, что янки приказывали 200 лет назад своим рабам..
Смотри, они мне приказали поехать в другой город, внедрить новые технологии. Сняли мне номер на несколько дней с двумя двухспалками для меня одного, и офигенным видом из окна. Поработал, теперь иду в сауну, потом в бассейн. Вот такое тут рабство, сил моих нет
[Исправлено: maxsaf, 21.10.2023 - 07:53]
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