Отправлено: - 06:04

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Только сегодня вместо рабов там украинцы и всякие остальные уже побелевшие мигранты. Которые собственно и делают то, что янки приказывали 200 лет назад своим рабам..

Цитата:Так вот что ждёт украинцев на западе?А чё ты им раньше не сказал, они бы и не прыгали тогда в ту сторону на майдане