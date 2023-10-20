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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 121 из 121«1...119120121
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32622
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 23:35
#1801
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Тут рядом тоже так, потому что общественник в этом дворе?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32622
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 23:36
#1802
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А вот асфальт и дорожки государство им выложило хорошо

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32622
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 23:37
#1803
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Мда уж..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32622
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 23:40
#1804
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Таким мы увидели двор противника нашего двора, общественного деятеля, который защищает депутата, который на нас, жителей двора подает в многочисленные суды, где этот общественник льет всякое гамно на нас, народ этого двора..
Вот такая у нас власть..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32622
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 23:44
#1805
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Дальше.
Авто не просто много, а супермного, тут твердая пятерка, все размещено вне двора

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32622
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 23:44
#1806
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Тут вот тоже

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32622
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 23:45
#1807
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Балконы достаточно большие, неплохо..
Дом классный

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32622
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 23:51
#1808
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Ну что, твари ли мы дрожащие, как некоторые у Янки или право мы имеем?
Общественнику, Ильясу, который защищает депутата, который с нами борется и сам борется с нашим двором, с людьми этого двора, а это 200 семей, большой привет!



[Исправлено: 111, 21.10.2023 - 00:31]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20509
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 06:04
#1809
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Цитата:
111:
Только сегодня вместо рабов там украинцы и всякие остальные уже побелевшие мигранты. Которые собственно и делают то, что янки приказывали 200 лет назад своим рабам..

Так вот что ждёт украинцев на западе? :lol: А чё ты им раньше не сказал, они бы и не прыгали тогда в ту сторону на майдане :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20509
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 06:05
#1810
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Цитата:
111:
Так и повелось.

Это моя личная травка, у тебя такой нету - у вас там все общее, от оси :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20509
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 06:07
#1811
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Цитата:
111:
Ну относительно неплохо, хотя гопникам во дворах они по барабану..

Как и ваши шлагбаумы ))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20509
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 06:08
#1812
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Цитата:
111:
Не могут на складской лампочку за 5000 купить и присобачить куда надо..

Лампочка 5000, а ключ 25000? А у вас хохо не хохо?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20509
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 06:10
#1813
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Цитата:
111:
Интересно, как криминальная обстановка?

С твоим приходом увеличилась на 100% 8-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20509
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 06:35
#1814
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Цитата:
111:
Только сегодня вместо рабов там украинцы и всякие остальные уже побелевшие мигранты. Которые собственно и делают то, что янки приказывали 200 лет назад своим рабам..

Смотри, они мне приказали поехать в другой город, внедрить новые технологии. Сняли мне номер на несколько дней с двумя двухспалками для меня одного, и офигенным видом из окна. Поработал, теперь иду в сауну, потом в бассейн. Вот такое тут рабство, сил моих нет :lol:









[Исправлено: maxsaf, 21.10.2023 - 07:53]
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Страница 121 из 121«1...119120121
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