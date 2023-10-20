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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 18:43
Цитата:
Конечно могу, но не всем
abaika95:
вы можете дкоазать что ленин не был грибом?
вы можете дкоазать что ленин не был грибом?
Конечно могу, но не всем
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 18:46
Цитата:
А вы почему то, по каждому конкретному случаю сделали вполне себе четкие заявления, в ту или иную сторону, вместо того, чтобы придерживаться нейтралитета
abaika95:
а истина по середине
а истина по середине
А вы почему то, по каждому конкретному случаю сделали вполне себе четкие заявления, в ту или иную сторону, вместо того, чтобы придерживаться нейтралитета
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 19:04
Цитата:
Что-то мне подсказывает, что к концу января этот пузырь лопнет.
В Казахстане объем кредитов физических лиц вырос на 3 триллиона тенге менее чем за полгода. Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова озвучила данные по закредитованности граждан, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Что-то мне подсказывает, что к концу января этот пузырь лопнет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 19:10
Цитата:
всё что начинается, когда ни будь заканчивается! И пузыри, какими бы они не были имеют свой естественный путь.
maxsaf:
Что-то мне подсказывает, что к концу января этот пузырь лопнет.
Что-то мне подсказывает, что к концу января этот пузырь лопнет.
всё что начинается, когда ни будь заканчивается! И пузыри, какими бы они не были имеют свой естественный путь.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1867
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 22:00
Цитата:
Просто поговорить - пожалуйста. Выяснять отношения - не в форуме.
Цитата:
Я уверен, что были нарушены правила. Проводить опрос по поводу реакции на это нарушение редакция не будет.
Цитата:
Пожелания редакции нужно публиковать в специальной ветке Вопросы редакции и сообществу. Или мне в л/с
Гога:
--Дайте людям просто поговорить
--Дайте людям просто поговорить
Просто поговорить - пожалуйста. Выяснять отношения - не в форуме.
Цитата:
Гога:
----А вы уверены , что кому это предназначалось - оскорбились ?
----А вы уверены , что кому это предназначалось - оскорбились ?
Я уверен, что были нарушены правила. Проводить опрос по поводу реакции на это нарушение редакция не будет.
Цитата:
Гога:
---Так а разве флуд - не специальная ветка ?
---Так а разве флуд - не специальная ветка ?
Пожелания редакции нужно публиковать в специальной ветке Вопросы редакции и сообществу. Или мне в л/с
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1837
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 22:07
Просто поговорить - пожалуйста. Выяснять отношения - не в форуме///Конечно, лучше пусть встретятся и набьют друг другу лицо.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 22:11
Цитата:
Интересная формулировка, а если я уверен, что правила не были нарушены. Как быть?
Тимур Гафуров:
Я уверен, что были нарушены правила.
Я уверен, что были нарушены правила.
Интересная формулировка, а если я уверен, что правила не были нарушены. Как быть?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 22:11
Цитата:
Просто некоторым это слово не знакомо.
Форум тут у некоторых, свести старые, вот уже длящиеся 15 лет счеты.
Тимур Гафуров:
Просто поговорить - пожалуйста.
Просто поговорить - пожалуйста.
Просто некоторым это слово не знакомо.
Форум тут у некоторых, свести старые, вот уже длящиеся 15 лет счеты.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1867
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 22:15
Цитата:
За сайт отвечает редакция. Поэтому и решения принимает редакция.
Далее на вопросы в этой ветке отвечать не будут. ДЛя вопросов есть специальная ветка.
Спокойной ночи всем.
Эл-починно:
Интересная формулировка, а если я уверен, что правила не были нарушены. Как быть?
Интересная формулировка, а если я уверен, что правила не были нарушены. Как быть?
За сайт отвечает редакция. Поэтому и решения принимает редакция.
Далее на вопросы в этой ветке отвечать не будут. ДЛя вопросов есть специальная ветка.
Спокойной ночи всем.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 22:25
Цитата:
Малышы.....
Да, мы как малыки , бегаем и жалуемся на старости лет пареньку в расцвете своих сил...
Странно, не находите?
Как сказал Киркоров, до 50ти лет стареют, потом молодеют, потому что становятся как дети..
Тимур Гафуров:
Спокойной ночи
Спокойной ночи
Малышы.....
Да, мы как малыки , бегаем и жалуемся на старости лет пареньку в расцвете своих сил...
Странно, не находите?
Как сказал Киркоров, до 50ти лет стареют, потом молодеют, потому что становятся как дети..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 22:29
Цитата:
и вам тоже.
Тимур Гафуров:
Спокойной ночи всем.
Спокойной ночи всем.
и вам тоже.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 8817
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 22:36
Цитата:
111:
Как сказал Киркоров, до 50ти лет стареют
Как сказал Киркоров, до 50ти лет стареют
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 23:53
Хех..
Референдума в Крыму не было.
Сама российская пропагандистка Монтян подтвердила это..
[Исправлено: 111, 21.10.2023 - 00:14]
Референдума в Крыму не было.
Сама российская пропагандистка Монтян подтвердила это..
[Исправлено: 111, 21.10.2023 - 00:14]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 00:24
Уничтожить 30 миллион россиян, призвал второй депутат России или как его там, после Симониан..
Россияге там кто собственно, как скот что ли?
Россияге там кто собственно, как скот что ли?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 00:29
Мы не рабы, как призывают наш народ двора, тут некоторые, защищающие депутатов, которые травят весь бизнес против нас, потому что бояться нашу власть..
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