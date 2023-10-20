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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20501
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 18:43
#11986
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Цитата:
abaika95:
вы можете дкоазать что ленин не был грибом?

Конечно могу, но не всем :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20501
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 18:46
#11987
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Цитата:
abaika95:
а истина по середине

А вы почему то, по каждому конкретному случаю сделали вполне себе четкие заявления, в ту или иную сторону, вместо того, чтобы придерживаться нейтралитета ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20501
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 19:04
#11988
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Цитата:
В Казахстане объем кредитов физических лиц вырос на 3 триллиона тенге менее чем за полгода. Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова озвучила данные по закредитованности граждан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Что-то мне подсказывает, что к концу января этот пузырь лопнет.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2581
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 19:10
#11989
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Цитата:
maxsaf:
Что-то мне подсказывает, что к концу января этот пузырь лопнет.

всё что начинается, когда ни будь заканчивается! :lol: И пузыри, какими бы они не были имеют свой естественный путь. :lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1867
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 22:00
#11990
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Цитата:
Гога:
--Дайте людям просто поговорить

Просто поговорить - пожалуйста. Выяснять отношения - не в форуме.
Цитата:
Гога:
----А вы уверены , что кому это предназначалось - оскорбились ?

Я уверен, что были нарушены правила. Проводить опрос по поводу реакции на это нарушение редакция не будет.

Цитата:
Гога:
---Так а разве флуд - не специальная ветка ?

Пожелания редакции нужно публиковать в специальной ветке Вопросы редакции и сообществу. Или мне в л/с
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1837
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 22:07
#11991
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Просто поговорить - пожалуйста. Выяснять отношения - не в форуме///Конечно, лучше пусть встретятся и набьют друг другу лицо.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2581
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 22:11
#11992
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Я уверен, что были нарушены правила.

Интересная формулировка, а если я уверен, что правила не были нарушены. Как быть?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32622
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 22:11
#11993
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Просто поговорить - пожалуйста.

Просто некоторым это слово не знакомо.
Форум тут у некоторых, свести старые, вот уже длящиеся 15 лет счеты.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1867
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 22:15
#11994
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Цитата:
Эл-починно:
Интересная формулировка, а если я уверен, что правила не были нарушены. Как быть?

За сайт отвечает редакция. Поэтому и решения принимает редакция.
Далее на вопросы в этой ветке отвечать не будут. ДЛя вопросов есть специальная ветка.
Спокойной ночи всем.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32622
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 22:25
#11995
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Спокойной ночи

Малышы.....
Да, мы как малыки , бегаем и жалуемся на старости лет пареньку в расцвете своих сил...
Странно, не находите?
Как сказал Киркоров, до 50ти лет стареют, потом молодеют, потому что становятся как дети..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2581
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 22:29
#11996
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Спокойной ночи всем.

и вам тоже.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8817
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 22:36
#11997
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Цитата:
111:
Как сказал Киркоров, до 50ти лет стареют
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32622
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 23:53
#11998
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Хех..
Референдума в Крыму не было.
Сама российская пропагандистка Монтян подтвердила это..



[Исправлено: 111, 21.10.2023 - 00:14]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32622
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 00:24
#11999
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Уничтожить 30 миллион россиян, призвал второй депутат России или как его там, после Симониан..
Россияге там кто собственно, как скот что ли?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32622
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 00:29
#12000
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Мы не рабы, как призывают наш народ двора, тут некоторые, защищающие депутатов, которые травят весь бизнес против нас, потому что бояться нашу власть..

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