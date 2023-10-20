Отправлено: - 19:04

В Казахстане объем кредитов физических лиц вырос на 3 триллиона тенге менее чем за полгода. Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова озвучила данные по закредитованности граждан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Цитата:Что-то мне подсказывает, что к концу января этот пузырь лопнет.