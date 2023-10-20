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Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47798
Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Отправлено: 20.10.23 - 21:45
О нескольких участках неизолированных труб «НГ» сообщила жительница Костаная Зинаида КОРНИЕНКО. Пенсионерка увидела, как мы фотографируем свалки, и попросила написать об открытых участках труб во дворе дома № 89 по ул. Козыбаева.
- Голые трубы проходят прямо по детской площадке и, конечно, очень привлекательны для бомжей, - рассказала Зинаида Степановна. - Во дворе играют дети. Не хотелось бы, чтобы они сталкивались с такими элементами. Еще несколько открытых участков теплотрассы - рядом с детской площадкой.
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- Голые трубы проходят прямо по детской площадке и, конечно, очень привлекательны для бомжей, - рассказала Зинаида Степановна. - Во дворе играют дети. Не хотелось бы, чтобы они сталкивались с такими элементами. Еще несколько открытых участков теплотрассы - рядом с детской площадкой.
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Re: Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Отправлено: 20.10.23 - 21:45
Каждый год или даже пару месяцев - одно и тоже, как и с отключениями эл. энергии. Уже треть 21-го века проходит, в двадцатом не отключали. Где движения вперёд?
Re: Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Отправлено: 20.10.23 - 21:47
А под землю их положить никак нельзя? Я например больше нигде в мире - подобного чуда не видел.
Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Отправлено: 20.10.23 - 22:02
Цитата:
Хм..
Когда жил в СССР тоже не видел?
А сегодня в той же России они есть ведь?
Даже на крайнем севере.
Зачем то понт гнать?
Эл-починно:
под землю их положить никак нельзя? Я например больше нигде в мире - подобного чуда не видел
под землю их положить никак нельзя? Я например больше нигде в мире - подобного чуда не видел
Хм..
Когда жил в СССР тоже не видел?
А сегодня в той же России они есть ведь?
Даже на крайнем севере.
Зачем то понт гнать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 8814
Re: Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Отправлено: 20.10.23 - 22:23
Цитата:
----Ну не везде . Цитата:
----Сам лично видел ?
111:
А сегодня в той же России они есть ведь?
А сегодня в той же России они есть ведь?
----Ну не везде . Цитата:
111:
Даже на крайнем севере.
Даже на крайнем севере.
----Сам лично видел ?
Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Отправлено: 20.10.23 - 22:26
Цитата:
Видел в логах, но не придомовых территориях, Да и таки да более 30-ти лет такого вообще не видел.
111:
Когда жил в СССР тоже не видел?
Когда жил в СССР тоже не видел?
Видел в логах, но не придомовых территориях, Да и таки да более 30-ти лет такого вообще не видел.
Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Отправлено: 20.10.23 - 22:29
Цитата:
Ты не сравнивай давай нас и ту землю, га которой ты ничего не строил и приехал на готовое.
Раньше то тут небось молчал, когда жил среди всего этого и понимал?
А сейчас что, вздумал критиковать, то, что строили тут за тебя?
Эл-починно:
Да и таки да более 30-ти лет такого вообще не видел.
Да и таки да более 30-ти лет такого вообще не видел.
Ты не сравнивай давай нас и ту землю, га которой ты ничего не строил и приехал на готовое.
Раньше то тут небось молчал, когда жил среди всего этого и понимал?
А сейчас что, вздумал критиковать, то, что строили тут за тебя?
Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Отправлено: 20.10.23 - 22:31
Цитата:
По ссылкам да, а что?
Кстати, и в Пионерном и в Стрежевом лично видел, да
[Исправлено: 111, 20.10.2023 - 22:32]
Гога:
Сам лично видел ?
Сам лично видел ?
По ссылкам да, а что?
Кстати, и в Пионерном и в Стрежевом лично видел, да
[Исправлено: 111, 20.10.2023 - 22:32]
Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Отправлено: 20.10.23 - 22:32
Цитата:
А ты чего завидуешь? Ты вроде тоже ничего не строил в Казахстане, на всём готовом жируешь.
111:
Ты не сравнивай давай нас и ту землю, га которой ты ничего не строил и приехал на готовое.
Ты не сравнивай давай нас и ту землю, га которой ты ничего не строил и приехал на готовое.
А ты чего завидуешь? Ты вроде тоже ничего не строил в Казахстане, на всём готовом жируешь.
Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Отправлено: 20.10.23 - 22:33
Цитата:
Дизельный и химзавод строил.
В отличии от тебя, который не понимает нашу и российскую систему отопления, будто всегда жил на Родине Адольфа..
Кстати школа в Сатае, и когда работал мастером в Бестау, отстраивал все таи..
[Исправлено: 111, 20.10.2023 - 22:34]
Эл-починно:
Ты вроде тоже ничего не строил в Казахстане, на всём готовом жируешь
Ты вроде тоже ничего не строил в Казахстане, на всём готовом жируешь
Дизельный и химзавод строил.
В отличии от тебя, который не понимает нашу и российскую систему отопления, будто всегда жил на Родине Адольфа..
Кстати школа в Сатае, и когда работал мастером в Бестау, отстраивал все таи..
[Исправлено: 111, 20.10.2023 - 22:34]
Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Отправлено: 20.10.23 - 22:37
Цитата:
Мда, лишь бы что соврать. Химзавод растащили, дизельный так толком и не проработав продали, работящий ты наш, зато по отрубям ты специалист.?
111:
Дизельный и химзавод строил.
Дизельный и химзавод строил.
Мда, лишь бы что соврать. Химзавод растащили, дизельный так толком и не проработав продали, работящий ты наш, зато по отрубям ты специалист.?
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