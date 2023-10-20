Отправлено: - 22:02

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под землю их положить никак нельзя? Я например больше нигде в мире - подобного чуда не видел

Цитата:Хм..Когда жил в СССР тоже не видел?А сегодня в той же России они есть ведь?Даже на крайнем севере.Зачем то понт гнать?