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≡ Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47798
Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Отправлено: 20.10.23 - 21:45
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О нескольких участках неизолированных труб «НГ» сообщила жительница Костаная Зинаида КОРНИЕНКО. Пенсионерка увидела, как мы фотографируем свалки, и попросила написать об открытых участках труб во дворе дома № 89 по ул. Козыбаева.
- Голые трубы проходят прямо по детской площадке и, конечно, очень привлекательны для бомжей, - рассказала Зинаида Степановна. - Во дворе играют дети. Не хотелось бы, чтобы они сталкивались с такими элементами. Еще несколько открытых участков теплотрассы - рядом с детской площадкой.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2571
Re: Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Отправлено: 20.10.23 - 21:45
#1
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Каждый год или даже пару месяцев - одно и тоже, как и с отключениями эл. энергии. Уже треть 21-го века проходит, в двадцатом не отключали. Где движения вперёд? :lol:
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2571
Re: Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Отправлено: 20.10.23 - 21:47
#2
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А под землю их положить никак нельзя? Я например больше нигде в мире - подобного чуда не видел. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32593
Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Отправлено: 20.10.23 - 22:02
#3
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Цитата:
Эл-починно:
под землю их положить никак нельзя? Я например больше нигде в мире - подобного чуда не видел

Хм..
Когда жил в СССР тоже не видел?
А сегодня в той же России они есть ведь?
Даже на крайнем севере.
Зачем то понт гнать?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8814
Re: Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Отправлено: 20.10.23 - 22:23
#4
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Цитата:
111:
А сегодня в той же России они есть ведь?

----Ну не везде . Цитата:
111:
Даже на крайнем севере.

----Сам лично видел ?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2571
Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Отправлено: 20.10.23 - 22:26
#5
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Цитата:
111:
Когда жил в СССР тоже не видел?

Видел в логах, но не придомовых территориях, Да и таки да более 30-ти лет такого вообще не видел.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32593
Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Отправлено: 20.10.23 - 22:29
#6
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Цитата:
Эл-починно:
Да и таки да более 30-ти лет такого вообще не видел.

Ты не сравнивай давай нас и ту землю, га которой ты ничего не строил и приехал на готовое.
Раньше то тут небось молчал, когда жил среди всего этого и понимал?
А сейчас что, вздумал критиковать, то, что строили тут за тебя?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32593
Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Отправлено: 20.10.23 - 22:31
#7
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Цитата:
Гога:
Сам лично видел ?

По ссылкам да, а что?
Кстати, и в Пионерном и в Стрежевом лично видел, да

[Исправлено: 111, 20.10.2023 - 22:32]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2571
Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Отправлено: 20.10.23 - 22:32
#8
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Цитата:
111:
Ты не сравнивай давай нас и ту землю, га которой ты ничего не строил и приехал на готовое.

А ты чего завидуешь? :lol: Ты вроде тоже ничего не строил в Казахстане, на всём готовом жируешь. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32593
Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Отправлено: 20.10.23 - 22:33
#9
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Цитата:
Эл-починно:
Ты вроде тоже ничего не строил в Казахстане, на всём готовом жируешь

Дизельный и химзавод строил.
В отличии от тебя, который не понимает нашу и российскую систему отопления, будто всегда жил на Родине Адольфа..
Кстати школа в Сатае, и когда работал мастером в Бестау, отстраивал все таи..

[Исправлено: 111, 20.10.2023 - 22:34]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2571
Оденем «голые» трубы. На детской площадке и рядом
Отправлено: 20.10.23 - 22:37
#10
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Цитата:
111:
Дизельный и химзавод строил.

Мда, лишь бы что соврать. Химзавод растащили, дизельный так толком и не проработав продали, работящий ты наш, зато по отрубям ты специалист.? :lol:
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