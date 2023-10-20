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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32593
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 22:16
#1786
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Цитата:
Гога:
Что за двор ?

Ну по моему недодепутат этого и не скрывал, какой его двор.
8-11, адрес уже не буду же говорить..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32593
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 22:18
#1787
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Мусорки в домах прям, они же издают запах зловония, если их не чистят.
Но о запахе позже, когда зайду в подъезд..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32593
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 22:20
#1788
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Авто много, это загородило проход, но проходов хватает.

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32593
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 22:36
#1789
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Горка..
Все только недавно поставили, но жителям по барабану, просто тупо вкопали в землю

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