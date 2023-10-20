Re: Преступления и суицид. Сколько казахстанцев пошли на...

Отправлено: - 19:11

Эти поступки не в коем случае не оправдывают их, и они ответят по закону. Но, в то же время, над этим все должны серьёзно задуматься", – высказался Игорь Лепёха.



....вообще государство должно задуматься и создать такую кредитную систему,что кридетор который не может обслужить свой кредит не смог оформить его,создать законодательную систему,какой даход расход питание ком. услуги исходя из этого давать кредит.К примеру в странах европы у тебя спросят какая зарплата имеешли ещё кредиты и только тогда может одобрят тебе кредит а получателям соц. помощи его никогда в жизни не дадут.