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≡ Преступления и суицид. Сколько казахстанцев пошли на отчаянные меры из-за кредитов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47795
Преступления и суицид. Сколько казахстанцев пошли на отчаянные меры из-за кредитов
Отправлено: 20.10.23 - 13:38
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За 2023 год 12 граждан Казахстана покончили жизнь самоубийством из-за кредитных задолженностей, сообщил заместитель министра МВД Игорь Лепёха на заседании мажилиса. Среди них есть и жители Костанайской области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32571
Re: Преступления и суицид. Сколько казахстанцев пошли на...
Отправлено: 20.10.23 - 13:38
#1
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Помню в начале 2000х хапал столько кредитов, что в месяц отдавал 250 тысяч, это две штуки баксов тогда.
Сейчас и 35 тысяч отдавать накладно.
Наверно надо иметь голову, когда брать, на сколько, да и всем не давать.
Но наши хапуги банкиры из семьи, их же не остановить, при поддержке государства впаривают в кредит все.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
142
Re: Преступления и суицид. Сколько казахстанцев пошли на...
Отправлено: 20.10.23 - 14:25
#2
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Мы живем в системе рынка и конкуренции. Надо уже давно убрать все МФО оставить пару банков где бы при взятии кредитов учитывали коэффициент долговой нагрузки, видеть где работает клиент и сколько он получает. Эти рычаги есть, но не все финансовые институты это используют. Сейчас всем подряд дают и денежные и товарные. А это в корне не правильно. Потом и получаем то , что люди попадают в зависимость кредиторную. Банки все равно взыщут , а человеку может в этот момент кушать нечего.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
571
Re: Преступления и суицид. Сколько казахстанцев пошли на...
Отправлено: 20.10.23 - 19:11
#3
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Эти поступки не в коем случае не оправдывают их, и они ответят по закону. Но, в то же время, над этим все должны серьёзно задуматься", – высказался Игорь Лепёха.

....вообще государство должно задуматься и создать такую кредитную систему,что кридетор который не может обслужить свой кредит не смог оформить его,создать законодательную систему,какой даход расход питание ком. услуги исходя из этого давать кредит.К примеру в странах европы у тебя спросят какая зарплата имеешли ещё кредиты и только тогда может одобрят тебе кредит а получателям соц. помощи его никогда в жизни не дадут.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2564
Преступления и суицид. Сколько казахстанцев пошли на отчаянные меры из-за кредитов
Отправлено: 20.10.23 - 19:19
#4
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Как можно давать кредиты, не кредитоспособным особам? За это в ответе только две структуры. Первые это банки, которые ради наживы процентов ни чем не глумяться, а второе - это государство, которое, ради граждан, обязано было создать систему ответственности первых с обеспечением проверки возможности вторых. Если это не срослось, то что уж тут, ещё пару лет и не такие статьи будут видимо появлятся.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20501
Преступления и суицид. Сколько казахстанцев пошли на отчаянные меры из-за кредитов
Отправлено: 20.10.23 - 19:50
#5
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Щас в каком-нибудь вацапе или телеге запустят слух, что кредиты спишут. Народ на радостях ещё несколько миллиардов возьмёт в долг. А потом, когда поймут, что возврат неизбежен, готовые на крайние меры товарищи продолжат то, что начали в январе. У кого другой прогноз?
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