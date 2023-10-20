Re: Костанайская пенсионерка набрала кредитов на 21 миллион...

Отправлено: - 19:40

Не так давно приятель оформлял кредит на кмф, так несколько раз звонили и переспрашивали, для каких целей берется, как будут тратить,никто не давлеет из сотрудникоы банка , короче вынесли все мозги.

Тут раз смело банкиры швыряют миллионами, скорее всего сами банкиры и замешаны.