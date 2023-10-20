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≡ Костанайская пенсионерка набрала кредитов на 21 миллион тенге и перевела их мошенникам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47795
Костанайская пенсионерка набрала кредитов на 21 миллион тенге и перевела их мошенникам
Отправлено: 20.10.23 - 14:51
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Пенсионерка из Костанайской области отдала мошенникам 21 миллион тенге, которые взяла в кредит. Как рассказал замминистра, мошенники позвонили пенсионерке в WhatsApp и предложили выгодно вложиться в инвестиции.
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
43
Re: Костанайская пенсионерка набрала кредитов на 21 миллион...
Отправлено: 20.10.23 - 14:51
#1
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Ой, я вас умоляю !А банкиры, что так размашисто раздавали денюшки, сильно удивились такому афронту ? Или это нам,простым обывателям, понятно, что долги надо будет отдавать с чего-то, а финансовые воротилы, когда дают бабкам бабки, якобы наивно верят в чудеса? Так что "бачилы очи шо купувалы"
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6390
Re: Костанайская пенсионерка набрала кредитов на 21 миллион...
Отправлено: 20.10.23 - 19:40
#2
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Не так давно приятель оформлял кредит на кмф, так несколько раз звонили и переспрашивали, для каких целей берется, как будут тратить,никто не давлеет из сотрудникоы банка , короче вынесли все мозги.
Тут раз смело банкиры швыряют миллионами, скорее всего сами банкиры и замешаны.
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
43
Re: Костанайская пенсионерка набрала кредитов на 21 миллион...
Отправлено: 20.10.23 - 19:54
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
смело банкиры швыряют миллионами, скорее всего сами банкиры и замешаны.

Вот именно здесь собака и порылась !
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