Всякая всячина обо всем и обо всех - 2

Отправлено: - 19:16

По оценке двооа на Мауленова, то есть двооа противника нашего дома,



Дом, твердая двойка.

Не за то, что он стар, а за то, что люди не хотят даже его побелить, внутри подъезда зарах канализации, значит проблеммы с трубами и отходами человека.



Детская площадка,

Конечно единица.

Такого ужоса для детей, давно не видел.

Стоянка для авто, на пятерку вот.



Убранство вокруг, ну скорее на двойку.

Люди этого дома, где живут противники нашего двора, не могут ни травку покосить, ни что то сделать, а сзади может затеряться ребенок..

Еще и зимой надо снять будет, умеют ли они чистить снег для своего двора..