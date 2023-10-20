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≡ Татьяна СТЕПАНЮК: Большие проблемы маленького района
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47794
Татьяна СТЕПАНЮК: Большие проблемы маленького района
Отправлено: 20.10.23 - 15:25
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В августе глава региона проверял новый асфальт на окраинах Костаная. Начал поездку с многострадальной улицы Шипина. Начинание хорошее, но вот хотелось бы пригласить акима во дворы этого района, где когда-то был магазин «Ласточка». А именно хочу вам рассказать о районе в границах ул. Рабочей - Чехова - Шипина.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32571
Re: Татьяна СТЕПАНЮК: Большие проблемы маленького района
Отправлено: 20.10.23 - 15:25
#1
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Таких домов валом, только на днях был в районе Кривого, хотя вот с асфальтом там все нормально..

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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
402
Re: Татьяна СТЕПАНЮК: Большие проблемы маленького района
Отправлено: 20.10.23 - 18:52
#2
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Весь клуб Строителей надо было отдать под снос, нет эти освоители бюджета, и асфальт положили и газ провели, теперь народ за свои халупы будет десятки миллионов требовать и пятикомнатныю квартиры в новых ЖК
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