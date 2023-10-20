Отправлено: - 15:25

В августе глава региона проверял новый асфальт на окраинах Костаная. Начал поездку с многострадальной улицы Шипина. Начинание хорошее, но вот хотелось бы пригласить акима во дворы этого района, где когда-то был магазин «Ласточка». А именно хочу вам рассказать о районе в границах ул. Рабочей - Чехова - Шипина.