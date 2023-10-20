Отправлено: - 17:24

Гога:

Тимур Гафуров: Где были только оскорбления ----А вы уверены , что кому это предназначалось - оскорбились ???Цитата:

Цитата:Да всё запущено в Датском королевстве, не знаю, что они там курятЭтот анекдот -***- Пап, у меня колесо спустило!- А чё ты мне звонишь, у тебя ж муж есть!- Звонила - не отвечает.- Ну, а запаска у тебя есть?- ??? Он тоже не отвечает.Тоже наверное за оскорбление всех девушек посчитают?!