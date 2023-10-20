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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14306
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 12:22
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 12:22
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 12:24
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 12:28
Комментарий удален модератором.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1865
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 13:23
Пожалуйста, не выясняйте отношения в Форуме.
Где было продолжение дискуссии - отредактировал. Где были только оскорбления - закрыл.
Пожелания редакции высказывайте в специальной ветке или в л/с. Опять же - в корректной форме.
Где было продолжение дискуссии - отредактировал. Где были только оскорбления - закрыл.
Пожелания редакции высказывайте в специальной ветке или в л/с. Опять же - в корректной форме.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 13:39
Я под горячую руку залетел?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 13:52
Хм..
Иудеев, Россия, которая поддерживает Хамас, как то расстроила..
Иудеев, Россия, которая поддерживает Хамас, как то расстроила..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 14:41
Это дети в саду мусульман от партии Хамас?
Нет, это дети в современной России..
Нет, это дети в современной России..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 14:50
Потом будут взяты в плен в 13 лет, как этот мальчик из подразделения Гилерюгент в 1945м
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 14:56
Призыв к такому рабству, часто вижу тут на сайте, смиритесь и будете жиаы
Мужчина смотрит на отрубленные руки своей дочери, отрезанные в наказание за плохо выполненную работу по сбору каучука. Конго, 1900 год.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 20.10.2023 - 16:36]
Мужчина смотрит на отрубленные руки своей дочери, отрезанные в наказание за плохо выполненную работу по сбору каучука. Конго, 1900 год.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 20.10.2023 - 16:36]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 8811
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 15:07
Цитата:
---Дайте людям просто поговорить !Цитата:
----А вы уверены , что кому это предназначалось - оскорбились ???Цитата:
----Так а разве флуд - не специальная ветка ?
Тимур Гафуров:
Пожалуйста, не выясняйте отношения в Форуме.
Пожалуйста, не выясняйте отношения в Форуме.
---Дайте людям просто поговорить !Цитата:
Тимур Гафуров:
Где были только оскорбления
Где были только оскорбления
----А вы уверены , что кому это предназначалось - оскорбились ???Цитата:
Тимур Гафуров:
Пожелания редакции высказывайте в специальной ветке
Пожелания редакции высказывайте в специальной ветке
----Так а разве флуд - не специальная ветка ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 17:02
Жестко Путин выкашивает русских пацанов
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 17:16
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2562
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 17:24
Цитата:
Да всё запущено в Датском королевстве, не знаю, что они там курят
Этот анекдот -
***- Пап, у меня колесо спустило!- А чё ты мне звонишь, у тебя ж муж есть!- Звонила - не отвечает.- Ну, а запаска у тебя есть?- ??? Он тоже не отвечает.
Тоже наверное за оскорбление всех девушек посчитают?!
Гога:
Тимур Гафуров: Где были только оскорбления ----А вы уверены , что кому это предназначалось - оскорбились ???Цитата:
Тимур Гафуров: Где были только оскорбления ----А вы уверены , что кому это предназначалось - оскорбились ???Цитата:
Да всё запущено в Датском королевстве, не знаю, что они там курят
Этот анекдот -
***- Пап, у меня колесо спустило!- А чё ты мне звонишь, у тебя ж муж есть!- Звонила - не отвечает.- Ну, а запаска у тебя есть?- ??? Он тоже не отвечает.
Тоже наверное за оскорбление всех девушек посчитают?!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 4446
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 18:35
Цитата:
Бесспорно Ленин реальный человек был, лично его никогда не хаил. Отмечал ранее, процитирую:
Кайрат стайер: Да, попробовали, из последователей, на мой взгляд только дедушка Ленин был грамотным, остальные руководители в основном были выходцы из холопов и холуёв, что они могли путного построить. При этом, помогали проклятые для некоторых американцы и немцы...
Подробнее здесь:
dvb:
Ленин, по крайней мере, был реальным человеком.
Ленин, по крайней мере, был реальным человеком.
Бесспорно Ленин реальный человек был, лично его никогда не хаил. Отмечал ранее, процитирую:
Кайрат стайер: Да, попробовали, из последователей, на мой взгляд только дедушка Ленин был грамотным, остальные руководители в основном были выходцы из холопов и холуёв, что они могли путного построить. При этом, помогали проклятые для некоторых американцы и немцы...
Подробнее здесь:
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