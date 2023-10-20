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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14306
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 12:22
#11971
Комментарий удален модератором.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3619
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 12:22
#11972
Комментарий удален модератором.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3619
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 12:24
#11973
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32571
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 12:28
#11974
Комментарий удален модератором.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1865
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 13:23
#11975
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожалуйста, не выясняйте отношения в Форуме.
Где было продолжение дискуссии - отредактировал. Где были только оскорбления - закрыл.
Пожелания редакции высказывайте в специальной ветке или в л/с. Опять же - в корректной форме.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32571
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 13:39
#11976
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я под горячую руку залетел?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32571
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 13:52
#11977
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Иудеев, Россия, которая поддерживает Хамас, как то расстроила..


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32571
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 14:41
#11978
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Это дети в саду мусульман от партии Хамас?
Нет, это дети в современной России..


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32571
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 14:50
#11979
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом будут взяты в плен в 13 лет, как этот мальчик из подразделения Гилерюгент в 1945м


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32571
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 14:56
#11980
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Призыв к такому рабству, часто вижу тут на сайте, смиритесь и будете жиаы



Мужчина смотрит на отрубленные руки своей дочери, отрезанные в наказание за плохо выполненную работу по сбору каучука. Конго, 1900 год.


[Исправлено: Тимур Гафуров, 20.10.2023 - 16:36]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8811
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 15:07
#11981
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Пожалуйста, не выясняйте отношения в Форуме.

---Дайте людям просто поговорить !Цитата:
Тимур Гафуров:
Где были только оскорбления

----А вы уверены , что кому это предназначалось - оскорбились ???Цитата:
Тимур Гафуров:
Пожелания редакции высказывайте в специальной ветке

----Так а разве флуд - не специальная ветка ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32571
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 17:02
#11982
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Жестко Путин выкашивает русских пацанов


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32571
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 17:16
#11983
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Грета Тенберг, как и Россия, за мусульман.

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2562
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 17:24
#11984
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Цитата:
Гога:
Тимур Гафуров: Где были только оскорбления ----А вы уверены , что кому это предназначалось - оскорбились ???Цитата:

Да всё запущено в Датском королевстве, не знаю, что они там курят :lol:
Этот анекдот -
***- Пап, у меня колесо спустило!- А чё ты мне звонишь, у тебя ж муж есть!- Звонила - не отвечает.- Ну, а запаска у тебя есть?- ??? Он тоже не отвечает.
Тоже наверное за оскорбление всех девушек посчитают?! :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4446
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 18:35
#11985
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Цитата:
dvb:
Ленин, по крайней мере, был реальным человеком.


Бесспорно Ленин реальный человек был, лично его никогда не хаил. Отмечал ранее, процитирую:

Кайрат стайер: Да, попробовали, из последователей, на мой взгляд только дедушка Ленин был грамотным, остальные руководители в основном были выходцы из холопов и холуёв, что они могли путного построить. При этом, помогали проклятые для некоторых американцы и немцы...

Подробнее здесь:
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