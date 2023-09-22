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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 572 из 572«1...570571572
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Куратор темы: drakon
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32571
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.23 - 18:00
#8566
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26072
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.23 - 19:19
#8567
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Спасатели, заболели - чтоли?... :-o
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32571
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.23 - 21:16
#8568
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Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26072
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.23 - 21:22
#8569
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Хорошо, что дверь - узкая.
А то бы, заехала... :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32571
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.23 - 15:29
#8570
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26072
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.23 - 15:36
#8571
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Это столб освещения, металлический.
На Т-образном перекрёстке,
в нашкй дкревне... :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32571
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.23 - 15:41
#8572
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26072
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.23 - 15:48
#8573
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Это Газ и Электро. Под землёй.
На глубине 90 си. Возле дома.
Расстояние между ними - 63
сантиметра... :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32571
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.23 - 15:52
#8574
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26072
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.23 - 15:56
#8575
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И в лес не нужно - ездить.
Грибы растут возле
машины, на парковке... :oops: :oops: :-P
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20497
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.10.23 - 11:33
#8576
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Доброе утро, товарищ айдаһар (дракон) :-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3619
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.10.23 - 17:31
#8577
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Привет,айдаһар! :-)
Послушаем "Печальную канарейку"? ("Blue Canary")
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2562
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.10.23 - 17:44
#8578
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Цитата:
таноми52:
Послушаем "Печальную канарейку"?

Может лучше анекдоты? :lol:
- //Американец:- Мы лидеры в технологиях: Стэнфорд, эМАйТи, Мiсrоsоft, Аррlе, Теslа. Все технологические прорывы последних 30-лет были сделаны нами.Китаец:- А мы - самая быстроразвивающаяся страна в истории человечества: за 50 лет из отсталой полуголодной страны, мы стали индустриальным гигантом.Швед:- А у нас самый высокий уровень жизни, благодаря грамотному подходу к управлению капиталом, заработанным на продаже нефти.Русский:- А мы..., а я..., а я вам всем по морде щас дам.//

:lol:
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Страница 572 из 572«1...570571572
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