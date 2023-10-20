Re: Выборы депутата сената вместо выбывшего представителя из...

Отправлено: - 15:29

А почему только с высшим образованием? Вот правильно сказал М.Джакишев, большинство граждан Казахстана не граждане , а жители. А как же пролетариат и нацеленность на средне техническое образование? Если тебе хватает образования нашего автодора для того чтобы работать на Аллюр авто или на Камлите и ты имеешь активную общественную позицию и тебя поддерживает много народа, но по Закону ты не имеешь права баллотироваться в Сенат. Почему? Понятно, что у нас 50% грузчиков с университетским образованием, а если в самом деле по жизни средне технического хватает. Спорный такой вопрос, конечно образование никому не помешает, но...