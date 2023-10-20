Re: «Перед встречей с вами случилось чудо — лекарство принесли...

Отправлено: - 14:59

Женщина подняла действительно очень важную проблему. Вот где ей нужны помощники и волонтёры, чтобы бить во все колокола. А то придумали забаву - часы переводить, и давай изображать кипучую деятельность, которая нормально работающих людей не колышет от слова никак !