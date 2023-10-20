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≡ «Перед встречей с вами случилось чудо — лекарство принесли нам домой»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47793
«Перед встречей с вами случилось чудо — лекарство принесли нам домой»
Отправлено: 20.10.23 - 14:59
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Жительница Аулиекольского района на встрече с акимом области рассказала о том, как снабжают препаратами особенных детей. Также попросила помочь создать для них инклюзивную группу.
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
42
Re: «Перед встречей с вами случилось чудо — лекарство принесли...
Отправлено: 20.10.23 - 14:59
#1
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Женщина подняла действительно очень важную проблему. Вот где ей нужны помощники и волонтёры, чтобы бить во все колокола. А то придумали забаву - часы переводить, и давай изображать кипучую деятельность, которая нормально работающих людей не колышет от слова никак !
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