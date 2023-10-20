Re: Костанайская пенсионерка набрала кредитов на 21 миллион...

Отправлено: - 14:51

Ой, я вас умоляю !А банкиры, что так размашисто раздавали денюшки, сильно удивились такому афронту ? Или это нам,простым обывателям, понятно, что долги надо будет отдавать с чего-то, а финансовые воротилы, когда дают бабкам бабки, якобы наивно верят в чудеса? Так что "бачилы очи шо купувалы"