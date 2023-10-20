Re: Преступления и суицид. Сколько казахстанцев пошли на...

Отправлено: - 14:25

Мы живем в системе рынка и конкуренции. Надо уже давно убрать все МФО оставить пару банков где бы при взятии кредитов учитывали коэффициент долговой нагрузки, видеть где работает клиент и сколько он получает. Эти рычаги есть, но не все финансовые институты это используют. Сейчас всем подряд дают и денежные и товарные. А это в корне не правильно. Потом и получаем то , что люди попадают в зависимость кредиторную. Банки все равно взыщут , а человеку может в этот момент кушать нечего.