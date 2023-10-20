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Преступления и суицид. Сколько казахстанцев пошли на отчаянные меры из-за кредитов
Преступления и суицид. Сколько казахстанцев пошли на отчаянные меры из-за кредитов
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