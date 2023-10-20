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≡ Преступления и суицид. Сколько казахстанцев пошли на отчаянные меры из-за кредитов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47793
Преступления и суицид. Сколько казахстанцев пошли на отчаянные меры из-за кредитов
Отправлено: 20.10.23 - 13:38
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За 2023 год 12 граждан Казахстана покончили жизнь самоубийством из-за кредитных задолженностей, сообщил заместитель министра МВД Игорь Лепёха на заседании мажилиса. Среди них есть и жители Костанайской области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32566
Re: Преступления и суицид. Сколько казахстанцев пошли на...
Отправлено: 20.10.23 - 13:38
#1
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Помню в начале 2000х хапал столько кредитов, что в месяц отдавал 250 тысяч, это две штуки баксов тогда.
Сейчас и 35 тысяч отдавать накладно.
Наверно надо иметь голову, когда брать, на сколько, да и всем не давать.
Но наши хапуги банкиры из семьи, их же не остановить, при поддержке государства впаривают в кредит все.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
142
Re: Преступления и суицид. Сколько казахстанцев пошли на...
Отправлено: 20.10.23 - 14:25
#2
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Мы живем в системе рынка и конкуренции. Надо уже давно убрать все МФО оставить пару банков где бы при взятии кредитов учитывали коэффициент долговой нагрузки, видеть где работает клиент и сколько он получает. Эти рычаги есть, но не все финансовые институты это используют. Сейчас всем подряд дают и денежные и товарные. А это в корне не правильно. Потом и получаем то , что люди попадают в зависимость кредиторную. Банки все равно взыщут , а человеку может в этот момент кушать нечего.
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