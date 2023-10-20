Re: Преступления и суицид. Сколько казахстанцев пошли на...

Отправлено: - 13:38

Помню в начале 2000х хапал столько кредитов, что в месяц отдавал 250 тысяч, это две штуки баксов тогда.

Сейчас и 35 тысяч отдавать накладно.

Наверно надо иметь голову, когда брать, на сколько, да и всем не давать.

Но наши хапуги банкиры из семьи, их же не остановить, при поддержке государства впаривают в кредит все.