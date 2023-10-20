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≡ Выборы депутата сената вместо выбывшего представителя из Костанайской области пройдут в декабре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47790
Выборы депутата сената вместо выбывшего представителя из Костанайской области пройдут в декабре
Отправлено: 20.10.23 - 11:17
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20 декабря состоятся выборы депутата сената Парламента от Костанайской области вместо выбывшего Гауеза Нурмухамбетова. Как сообщили в ЦИК, согласно избирательному законодательству депутаты сената избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14306
Re: Выборы депутата сената вместо выбывшего представителя из...
Отправлено: 20.10.23 - 11:17
#1
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Азамата Каримова автора петиции за единый часовой пояс по всей стране предлагаю выдвинуть в депутаты сената!!!
отработал-заслужил человек и место отдыха)))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32562
Re: Выборы депутата сената вместо выбывшего представителя из...
Отправлено: 20.10.23 - 11:34
#2
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Насмотрелись на нашего депутата, сдающего квартиры и борящегося с народом, теперь не верим..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4967
Re: Выборы депутата сената вместо выбывшего представителя из...
Отправлено: 20.10.23 - 12:02
#3
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Цитата:
abaika95:
выдвинуть в депутаты сената!


Не пройдёт.
Будет А.А. - это я точно знаю.

Цитата:
111:
нашего депутата, сдающего квартиры


Так он ваш коллега по бизнесу??
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32562
Выборы депутата сената вместо выбывшего представителя из Костанайской области пройдут в декабре
Отправлено: 20.10.23 - 12:06
#4
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Цитата:
ACROS:
Так он ваш коллега по бизнесу??

Тут все предприниматели сдают же свои квартиры и воюют против нас..
Этот который в Гаск написал, по суткам тут сдает, потом незаконно сдает хату с общего подъезда парикмахерам..
По суткам то да, скорее законно, они тут все сдают, а вот парикмахерская вообще нет..
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3148
Выборы депутата сената вместо выбывшего представителя из Костанайской области пройдут в декабре
Отправлено: 20.10.23 - 12:48
#5
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Предлагаю в депутаты Ильяса. Пусть в сенате свою бредятину несёт, а не в Народных новостях.
А если серьёзно, то Казахстан унитарное государство. Двухпалатный парламент, он нужен в федеративных государствах для балансировки власти между субъектами федерации и центральной властью. Вообще ненужная для нашей страны палата парламента.

[Исправлено: юля елиссева, 20.10.2023 - 12:55]
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