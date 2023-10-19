НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 798 из 799«1...796797798799»
Ответить Новый топик
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
282
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 23:49
#11956
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Те, кто изобрел деньги - изобрели и нищету. Вот они наверное больше всех убили, косвенно, разумеется.

если средняя продолжительность пласта населения планеты подпадающих под определение "нищий" после появления денег составляет менее 35-40 лет, то вы несомненно правы. в противном случае ваше утверждение лишь эмоциональный порыв, не более.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8809
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 01:04
#11957
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
414
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 03:26
#11958
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Все вышеперечисленное - вопрос веры. Кому что нравится - тот в то и верит


А кто-то сильно верит в высосанных из пальцев батыров на кобылах, и даже памятники им ставит и улицы называет. Ленин, по крайней мере, был реальным человеком.

[Исправлено: Домовенок, 20.10.2023 - 10:19]
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
282
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 06:59
#11959
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

это прямо настолько прописная истина что, на мой взгляд, даже не достойна отдельного упоминания
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
282
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 07:22
#11960
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14306
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 10:34
#11961
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Очередное косвенное доказательство

конечно! как и то что земля круглая Цитата:
maxsaf:
А хамасу какой резон бить по своим? Или они промахнулись?

или промахнулись или умышленно ударили по своим
факт в том что картинка в итоге работает на хамас и палестину
а там никто уже не хочет разбираться как россияне не стали разбираться с тем распятым мальчиков в горловке которого выдумала пропаганда
реально ли трупов 1000? мы этого не видим
показали 8 трупиков детей зачем то
больница разрушена? нет
могла ли хамсовская ракета из водопроводной трубы или израильская бомба убить кучу народа? наврядле, массовая гибель в здании возможна только если посадить людей на взрывчатку и подорвать
реально ли в израиле погибло 1500 мирных при атаке хамаса? опять же мы этого не видим
крутят сутками тот ролик с девчонкой в пикапе и парочку пленных
где фото трупов с фестиваля? нету
сейчас разгоняют новость что хамас злодеи такие убили девочку аутистку и ее бабушку, фото трупов будет? опять же нет
зато хамас выставил дебильный ролик как при занятии еврейского дома они нянчили еврейских детей, и вежливо угоняли еврейскую бабушку в плен которая еще улыбалась в камеру


два семитских народа врут друг другу и всему миру ради лайков и хайпа
реалити шоу "арабы и евреи режут друг друга" в самом разгаре
прошлое шоу "славяне мочат друг друга" уже всем надоело, шоу скатилось из за затянутости и рейтинги упали

так и живем)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14306
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 10:36
#11962
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
А кто-то сильно верит в высосанных из пальцев батыров на кобылах, и даже памятники им ставит и улицы называет.

батыров небыло
кобыл небыло
никого тут небыло
один ДИВИДИшник жил тут всю жизнь починяя примус обиженный на выдуманных батыров и кобылЦитата:
dvb:
Ленин, по крайней мере, был реальным человеком.

не факт
доказано в 80ые-ленин был грибом
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20493
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 10:43
#11963
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
конечно! как и то что земля круглая

Плоскоземельщики так и говорят, круглая как блинчик :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20493
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 10:46
#11964
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
врут друг другу и всему миру

Так я о чем и говорю, и с каждой стороны стотыщпятьсот косвенных доказательств :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20493
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 10:48
#11965
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
не факт доказано в 80ые-ленин был грибом

Наглядный пример уровня всех остальных ваших доказательств :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14306
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 11:03
#11966
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Наглядный пример уровня всех остальных ваших доказательств

вы можете дкоазать что ленин не был грибом? Цитата:
maxsaf:
Плоскоземельщики так и говорят, круглая как блинчик

вы можете доказать обратное? кроме косвенных доказательств? Цитата:
maxsaf:
Так я о чем и говорю, и с каждой стороны стотыщпятьсот косвенных доказательств

а истина по середине
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3618
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 11:05
#11967
Комментарий удален модератором.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14306
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 11:14
#11968
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну судя по тому что термин "5 колонна" вы считали немецким то сделаю вам джентельменское одолжение)

[Исправлено: Тимур Гафуров, 20.10.2023 - 13:20]
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3618
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 11:59
#11969
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ну судя по тому что термин "5 колонна" вы считали немецким


Где это я его считаю "немецким"?
Я дала цитату из, так уважаемой тобой, Википедии.


Однако, заметила, ты опять начал обращаться ко мне на "вы"... Забылся? Или желание принизить оппонента малость снизилось?

[Исправлено: Тимур Гафуров, 20.10.2023 - 13:21]
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3618
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 12:16
#11970
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
сделаю вам джентельменское одолжение


Вспомнила анекдот:Один английский джентльмен нарушил данное слово...(участники, не дослушав, засмеялись)
Рассказчик продолжил:Один немецкий джентльмен опоздал на 5 минут (смех прервал его)
"Один русский джентльмен...(Хохот!)
Продолжу: самый короткий анекдот - Абайка-джентльмен!
Профайл
Страница 798 из 799«1...796797798799»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: юля елиссева

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS