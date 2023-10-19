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maxsaf:

Очередное косвенное доказательство

maxsaf:

А хамасу какой резон бить по своим? Или они промахнулись?

Цитата:конечно! как и то что земля круглая Цитата:или промахнулись или умышленно ударили по своимфакт в том что картинка в итоге работает на хамас и палестинуа там никто уже не хочет разбираться как россияне не стали разбираться с тем распятым мальчиков в горловке которого выдумала пропагандареально ли трупов 1000? мы этого не видимпоказали 8 трупиков детей зачем тобольница разрушена? нетмогла ли хамсовская ракета из водопроводной трубы или израильская бомба убить кучу народа? наврядле, массовая гибель в здании возможна только если посадить людей на взрывчатку и подорватьреально ли в израиле погибло 1500 мирных при атаке хамаса? опять же мы этого не видимкрутят сутками тот ролик с девчонкой в пикапе и парочку пленныхгде фото трупов с фестиваля? нетусейчас разгоняют новость что хамас злодеи такие убили девочку аутистку и ее бабушку, фото трупов будет? опять же нетзато хамас выставил дебильный ролик как при занятии еврейского дома они нянчили еврейских детей, и вежливо угоняли еврейскую бабушку в плен которая еще улыбалась в камерудва семитских народа врут друг другу и всему миру ради лайков и хайпареалити шоу "арабы и евреи режут друг друга" в самом разгарепрошлое шоу "славяне мочат друг друга" уже всем надоело, шоу скатилось из за затянутости и рейтинги упалитак и живем)