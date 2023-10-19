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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 23:49
Цитата:
если средняя продолжительность пласта населения планеты подпадающих под определение "нищий" после появления денег составляет менее 35-40 лет, то вы несомненно правы. в противном случае ваше утверждение лишь эмоциональный порыв, не более.
maxsaf:
Те, кто изобрел деньги - изобрели и нищету. Вот они наверное больше всех убили, косвенно, разумеется.
Те, кто изобрел деньги - изобрели и нищету. Вот они наверное больше всех убили, косвенно, разумеется.
если средняя продолжительность пласта населения планеты подпадающих под определение "нищий" после появления денег составляет менее 35-40 лет, то вы несомненно правы. в противном случае ваше утверждение лишь эмоциональный порыв, не более.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 8809
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 01:04
d
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 414
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 03:26
Цитата:
А кто-то сильно верит в высосанных из пальцев батыров на кобылах, и даже памятники им ставит и улицы называет. Ленин, по крайней мере, был реальным человеком.
[Исправлено: Домовенок, 20.10.2023 - 10:19]
maxsaf:
Все вышеперечисленное - вопрос веры. Кому что нравится - тот в то и верит
Все вышеперечисленное - вопрос веры. Кому что нравится - тот в то и верит
А кто-то сильно верит в высосанных из пальцев батыров на кобылах, и даже памятники им ставит и улицы называет. Ленин, по крайней мере, был реальным человеком.
[Исправлено: Домовенок, 20.10.2023 - 10:19]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 06:59
Цитата:
это прямо настолько прописная истина что, на мой взгляд, даже не достойна отдельного упоминания
Гога:
это прямо настолько прописная истина что, на мой взгляд, даже не достойна отдельного упоминания
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 07:22
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14306
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 10:34
Цитата:
конечно! как и то что земля круглая Цитата:
или промахнулись или умышленно ударили по своим
факт в том что картинка в итоге работает на хамас и палестину
а там никто уже не хочет разбираться как россияне не стали разбираться с тем распятым мальчиков в горловке которого выдумала пропаганда
реально ли трупов 1000? мы этого не видим
показали 8 трупиков детей зачем то
больница разрушена? нет
могла ли хамсовская ракета из водопроводной трубы или израильская бомба убить кучу народа? наврядле, массовая гибель в здании возможна только если посадить людей на взрывчатку и подорвать
реально ли в израиле погибло 1500 мирных при атаке хамаса? опять же мы этого не видим
крутят сутками тот ролик с девчонкой в пикапе и парочку пленных
где фото трупов с фестиваля? нету
сейчас разгоняют новость что хамас злодеи такие убили девочку аутистку и ее бабушку, фото трупов будет? опять же нет
зато хамас выставил дебильный ролик как при занятии еврейского дома они нянчили еврейских детей, и вежливо угоняли еврейскую бабушку в плен которая еще улыбалась в камеру
два семитских народа врут друг другу и всему миру ради лайков и хайпа
реалити шоу "арабы и евреи режут друг друга" в самом разгаре
прошлое шоу "славяне мочат друг друга" уже всем надоело, шоу скатилось из за затянутости и рейтинги упали
так и живем)
maxsaf:
Очередное косвенное доказательство
Очередное косвенное доказательство
конечно! как и то что земля круглая Цитата:
maxsaf:
А хамасу какой резон бить по своим? Или они промахнулись?
А хамасу какой резон бить по своим? Или они промахнулись?
или промахнулись или умышленно ударили по своим
факт в том что картинка в итоге работает на хамас и палестину
а там никто уже не хочет разбираться как россияне не стали разбираться с тем распятым мальчиков в горловке которого выдумала пропаганда
реально ли трупов 1000? мы этого не видим
показали 8 трупиков детей зачем то
больница разрушена? нет
могла ли хамсовская ракета из водопроводной трубы или израильская бомба убить кучу народа? наврядле, массовая гибель в здании возможна только если посадить людей на взрывчатку и подорвать
реально ли в израиле погибло 1500 мирных при атаке хамаса? опять же мы этого не видим
крутят сутками тот ролик с девчонкой в пикапе и парочку пленных
где фото трупов с фестиваля? нету
сейчас разгоняют новость что хамас злодеи такие убили девочку аутистку и ее бабушку, фото трупов будет? опять же нет
зато хамас выставил дебильный ролик как при занятии еврейского дома они нянчили еврейских детей, и вежливо угоняли еврейскую бабушку в плен которая еще улыбалась в камеру
два семитских народа врут друг другу и всему миру ради лайков и хайпа
реалити шоу "арабы и евреи режут друг друга" в самом разгаре
прошлое шоу "славяне мочат друг друга" уже всем надоело, шоу скатилось из за затянутости и рейтинги упали
так и живем)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14306
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 10:36
Цитата:
батыров небыло
кобыл небыло
никого тут небыло
один ДИВИДИшник жил тут всю жизнь починяя примус обиженный на выдуманных батыров и кобылЦитата:
не факт
доказано в 80ые-ленин был грибом
dvb:
А кто-то сильно верит в высосанных из пальцев батыров на кобылах, и даже памятники им ставит и улицы называет.
А кто-то сильно верит в высосанных из пальцев батыров на кобылах, и даже памятники им ставит и улицы называет.
батыров небыло
кобыл небыло
никого тут небыло
один ДИВИДИшник жил тут всю жизнь починяя примус обиженный на выдуманных батыров и кобылЦитата:
dvb:
Ленин, по крайней мере, был реальным человеком.
Ленин, по крайней мере, был реальным человеком.
не факт
доказано в 80ые-ленин был грибом
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 10:43
Цитата:
Плоскоземельщики так и говорят, круглая как блинчик
abaika95:
конечно! как и то что земля круглая
конечно! как и то что земля круглая
Плоскоземельщики так и говорят, круглая как блинчик
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 10:46
Цитата:
Так я о чем и говорю, и с каждой стороны стотыщпятьсот косвенных доказательств
abaika95:
врут друг другу и всему миру
врут друг другу и всему миру
Так я о чем и говорю, и с каждой стороны стотыщпятьсот косвенных доказательств
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 10:48
Цитата:
Наглядный пример уровня всех остальных ваших доказательств
abaika95:
не факт доказано в 80ые-ленин был грибом
не факт доказано в 80ые-ленин был грибом
Наглядный пример уровня всех остальных ваших доказательств
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14306
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 11:03
Цитата:
вы можете дкоазать что ленин не был грибом? Цитата:
вы можете доказать обратное? кроме косвенных доказательств? Цитата:
а истина по середине
maxsaf:
Наглядный пример уровня всех остальных ваших доказательств
Наглядный пример уровня всех остальных ваших доказательств
вы можете дкоазать что ленин не был грибом? Цитата:
maxsaf:
Плоскоземельщики так и говорят, круглая как блинчик
Плоскоземельщики так и говорят, круглая как блинчик
вы можете доказать обратное? кроме косвенных доказательств? Цитата:
maxsaf:
Так я о чем и говорю, и с каждой стороны стотыщпятьсот косвенных доказательств
Так я о чем и говорю, и с каждой стороны стотыщпятьсот косвенных доказательств
а истина по середине
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 11:05
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14306
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 11:14
ну судя по тому что термин "5 колонна" вы считали немецким то сделаю вам джентельменское одолжение)
[Исправлено: Тимур Гафуров, 20.10.2023 - 13:20]
[Исправлено: Тимур Гафуров, 20.10.2023 - 13:20]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 11:59
Цитата:
Где это я его считаю "немецким"?
Я дала цитату из, так уважаемой тобой, Википедии.
Однако, заметила, ты опять начал обращаться ко мне на "вы"... Забылся? Или желание принизить оппонента малость снизилось?
[Исправлено: Тимур Гафуров, 20.10.2023 - 13:21]
abaika95:
ну судя по тому что термин "5 колонна" вы считали немецким
ну судя по тому что термин "5 колонна" вы считали немецким
Где это я его считаю "немецким"?
Я дала цитату из, так уважаемой тобой, Википедии.
Однако, заметила, ты опять начал обращаться ко мне на "вы"... Забылся? Или желание принизить оппонента малость снизилось?
[Исправлено: Тимур Гафуров, 20.10.2023 - 13:21]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.10.23 - 12:16
Цитата:
Вспомнила анекдот:Один английский джентльмен нарушил данное слово...(участники, не дослушав, засмеялись)
Рассказчик продолжил:Один немецкий джентльмен опоздал на 5 минут (смех прервал его)
"Один русский джентльмен...(Хохот!)
Продолжу: самый короткий анекдот - Абайка-джентльмен!
abaika95:
сделаю вам джентельменское одолжение
сделаю вам джентельменское одолжение
Вспомнила анекдот:Один английский джентльмен нарушил данное слово...(участники, не дослушав, засмеялись)
Рассказчик продолжил:Один немецкий джентльмен опоздал на 5 минут (смех прервал его)
"Один русский джентльмен...(Хохот!)
Продолжу: самый короткий анекдот - Абайка-джентльмен!
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