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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 118 из 118«1...116117118
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32562
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 11:52
#1756
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Не очень приятный запах канализации я так понял, в этом подъезде, уже к нему привыкли..
Какая то каморка еще там..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32562
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 11:55
#1757
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Вот так вот выглядит подъезд, чувствуется неухоженность во всем..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32562
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 11:57
#1758
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Децкая песочница,ужасно!



Кстати ни на одной детской площадке не видел ни одного абсолютно ребенка, даже с мамой..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32562
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 11:59
#1759
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Тут около дома та же неухоженность, что и внутри

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32562
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 12:00
#1760
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Да, детям тут просто опасно..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32562
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 12:01
#1761
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Законное или нет?
Может написать в Гаск?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32562
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 12:03
#1762
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Крыша вроде хороша, и уклон хороший, нет явных дырок, не смотря на то, что дом облеплен какими то ржавыми тарелками..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32562
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 12:10
#1763
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Опять незаконный шлагбаум, кстати шлагбаумы хоть открываются, то, что у них, совсем нет

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32562
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 12:12
#1764
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Вот так вот выглядит, уже третий по моему?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32562
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 12:13
#1765
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Таким вот увидели лишь небольшую часть района Кривого Магазина..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32562
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 12:14
#1766
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Другая сторона..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32562
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 20.10.23 - 12:17
#1767
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Следующий обзор сделаем от ярого сторонника войны с нашим двором, который не став депутатом, поддерживает нашего дворового депутата, сдающего квартиры, который воюет с народом..
То есть с нами, жителями двооа..
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