Отправлено: - 12:06

ACROS:

Так он ваш коллега по бизнесу??

Цитата:Тут все предприниматели сдают же свои квартиры и воюют против нас..Этот который в Гаск написал, по суткам тут сдает, потом незаконно сдает хату с общего подъезда парикмахерам..По суткам то да, скорее законно, они тут все сдают, а вот парикмахерская вообще нет..