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≡ Учим казахский язык
 
 
Страница 6 из 6«1...456
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Куратор темы: maxsaf
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20490
Учим казахский язык
Отправлено: 18.10.23 - 10:25
#76
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Цитата:
maxsaf:
Можно ещё сделать в зависимости от баллов - бронзовый серебряный золотой, платиновый и т.д. ну и ценник тоже от 8000 до 25000

Для бизнеса тоже можно придумать сертификаты, от 100к ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20490
Учим казахский язык
Отправлено: 18.10.23 - 10:30
#77
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Цитата:
Kairat stayer:
главное тестирования осуществляли не формально

Да, надо по международным стандартам, как у IELTS или TOEFL чтобы невозможно было списать
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4444
Учим казахский язык
Отправлено: 18.10.23 - 10:38
#78
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Цитата:
maxsaf:
Саляметсыз бе Кайрат ага


Саламатсызба шетелдік мырза!
Здравствуйте иностранный господин!

Посмотрим, скорее всего все поэтапно будет вводится, со временем бизнес, сфера обслуживания и. т. д. Есть же Айлтс, единая международная система тестирования уровня владения английским языком, с выдачей сертификатов по уровням. Принимают тесты сертифицированные центры, без которого в зарубежье учиться не поступишь. Если в требованиях нужен сертификат для работы, тогда нужно также сдавать тест.

[Исправлено: Kairat stayer, 18.10.2023 - 10:40]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20490
Учим казахский язык
Отправлено: 18.10.23 - 10:48
#79
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Цитата:
Kairat stayer:
Посмотрим, скорее всего все поэтапно будет вводится, со временем бизнес, сфера обслуживания и. т. д.

Надо бы поторопиться с этим делом, а то много позитивных новостей про дружбу с Китаем на этой неделе. Может совсем другие сертификаты потребуются в скором будущем ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20490
Учим казахский язык
Отправлено: 18.10.23 - 10:50
#80
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Цитата:
Kairat stayer:
Саламатсызба шетелдік мырза!

Я там поздоровался наверное с ошибками, строго не судите ;-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4444
Учим казахский язык
Отправлено: 18.10.23 - 10:55
#81
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Цитата:
maxsaf:
Надо бы поторопиться с этим делом, а то много позитивных новостей про дружбу с Китаем на этой неделе. Может совсем другие сертификаты потребуются в скором будущем


Неоднократно обсуждали, они адекватные, будут осущестлять мирную экспансию. Ранее также отмечал, что существуют квоты для работы в РК, их нужно всегда придерживаться.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4444
Учим казахский язык
Отправлено: 18.10.23 - 10:58
#82
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Цитата:
maxsaf:
Я там поздоровался наверное с ошибками, строго не судите


Жақсы (хорошо).
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20490
Учим казахский язык
Отправлено: 18.10.23 - 11:12
#83
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Цитата:
Kairat stayer:
Жақсы (хорошо).

Рахмет (спасибо)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20490
Учим казахский язык
Отправлено: 19.10.23 - 08:21
#84
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Токаев недавно в Германии с инвесторами общался, я уже думал новую тему немецкому языку посвятить, а тут вся неделя под флагом Китая прошла, надо наверное и китайский подучить, причем не только вам, и нам наверное тоже :lol: Английский наверное все ещё полезен будет какое-то время, но китайский уверенно догоняет :-)

[Исправлено: maxsaf, 19.10.2023 - 08:22]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4444
Учим казахский язык
Отправлено: 19.10.23 - 11:28
#85
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Қайырлы күн, құрметті ханымдар мен мырзалар! Добрый день, уважаемые леди и господа!

Цитата:
maxsaf:
Токаев недавно в Германии с инвесторами общался, я уже думал новую тему немецкому языку посвятить, а тут вся неделя под флагом Китая прошла, надо наверное и китайский подучить, причем не только вам, и нам наверное тоже Английский наверное все ещё полезен будет какое-то время, но китайский уверенно догоняет


На мой взгляд, не нужно слишком политизировать и вносить свою окраску, в том числе в вопросах касающихся языков разных стран. Английский был и будет международным языком, ещё как полезен, в настоящее время является языком передовых технологии, инновации, медицины, образования и много чего. Кроме национальных языков, практически вся Европа, также США и.т.д. японцы, те-же самые китайцы изучают и стараются говорит на этом языке, последние. по крайней мере черпают знания.

Қасым-Жомарт аға, кроме Германии, ранее посетил и США, запланированные встречи. В Китай, много глав государств приехали, также ранее запланированная поездка. Ниже по ссылке журналист Вадим Борейко с политологом Досымом Сатпаевым, обсудили и высказали свои личные мнения по последней встрече, в ходе которой обсуждались и решены различные актуальные вопросы.

Подробнее здесь:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14298
Учим казахский язык
Отправлено: 19.10.23 - 12:12
#86
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Цитата:
maxsaf:
Вот такого тебе надо учителя) щас бы без ошибок писал и разговаривал, смело

нет данный тренер взял на себя больше чем надо
уже появилась информация что он мягко сказать неадекват из употребления кое чего
если ты набираешь группу спортсменов должен сразу указывать на каком языке у тебя проходят тренировки
но ты не имеешь права указывать воспитанникам на каком языке им общаться
если казахоязычный ребенок (без разницы какой нации) пришел на тренировку а там неадекват начинает орать что ученики должны общаться по русски/чеченски/ английски надо разворачиваться и уходить
а еще лучше в прокуратуру обратиться
потому что это прямое разжигание
так и в этом случае
подозрительно что одновременно завирусились видео этого отбитого и второго еб***го который на камеру призывал "разбираться" с русскими
отбитый пока на свободе но уже появилась инфа что года два назад этот же тренер выступал за мир и толерантность в стране, то есть в двух случаях он отрабатывал информационный заказ от неких третьих лиц
а еб***го уже приняли и ждет его психдиспансер в лучшем случае а в худшем лет 7


такие одновременные события просто так не происходят
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20490
Учим казахский язык
Отправлено: 19.10.23 - 20:36
#87
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Цитата:
abaika95:
такие одновременные события просто так не происходят

Ну так осень же :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20490
Учим казахский язык
Отправлено: 20.10.23 - 09:48
#88
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Цитата:
abaika95:
года два назад этот же тренер выступал за мир и толерантность

Игра на публику

Цитата:
abaika95:
но ты не имеешь права указывать воспитанникам на каком языке им общаться

А тут уже показал себя настоящего
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