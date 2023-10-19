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≡ Петицию об установлении единого часового пояса на территории Казахстана запустил активист из Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47787
Петицию об установлении единого часового пояса на территории Казахстана запустил активист из Костанайской области
Отправлено: 19.10.23 - 14:01
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Инициатором петиции, адресованной президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, стал гражданский активист Азамат КАРИМ, житель с. Айет района Б. Майлина. Он предлагает подписать ее всем жителям страны.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
401
Петицию об установлении единого часового пояса на территории Казахстана запустил активист из Костанайской области
Отправлено: 19.10.23 - 14:01
#1
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Вот интересно, любая инициатива, якобы выползает снизу, кто-то что-то прошипел из под камня, и вуаля все депутаты возбудились, мол народ требует, чтобы Назарбаев правил вечно или пожизненно, что наступит раньше. Также с Елбасы и далее, далее.

В этом случае, думаю запускают инфошум, чтобы что-то где-то скрыть и много украсть.

[Исправлено: Ильяс, 19.10.2023 - 14:02]
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1334
Re: Петицию об установлении единого часового пояса на территории...
Отправлено: 19.10.23 - 15:03
#2
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Ну, это будет выгодно только областям в центре страны - нашей, Астане, Караганде, Кызылорде и т.д. А вот крайний восток сейчас имеют своё поясное/солнечное время, а после установления единого будут жить с отставанием на 1 час от него, крайний запад - и сейчас с временем UTC+5 живёт с опережением своего времени на 1-1,5 часа. Им бы перевести часы назад как и нам. В Уральске ситуация зимой не намного лучше нашей: у нас восход в декабре-январе в 10:00, у них в 09:36.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1334
Re: Петицию об установлении единого часового пояса на территории...
Отправлено: 19.10.23 - 15:05
#3
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Можно менять не время, а график работы. С осени и до весны начинать работу, учёбу на 1 час позже.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14298
Re: Петицию об установлении единого часового пояса на территории...
Отправлено: 19.10.23 - 15:32
#4
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Цитата:
Петицию об установлении единого часового пояса на территории Казахстана запустил активист из Костанайской области

Источник:



я сначала глазам не поверил
думал не внимательно прочитал
потом подумал что журналисты что то не так поняли
полез в петицию
перечитал
пере-перечитал
пере-пере-перечитал
ущипните меня
активисты что публично решили политически самоубийца коллективно?
их же за такие активзмы вся страна с потрохами сожрет
шутка чтоли хотят чтобы Уральск жил с алматой по одному времени
причем эта петиция в корне перечеркивает все доводы и аргументы активистов про науку и здоровье
единое время для страны которая фактически живет в 4 поясах это АНТИНАУЧНО, АНТИЛОГИЧНО и попросту тупо)))
но потом я кажется начал понимать трюк))

не зря ведлер и КО ездили в астану ой не зря
и после их поездок Администрация президента срочно решила публично проработать вопрос по введению единого времени для страны еще тогда я предупреждал что активисты себе яму роют и что контора их подставит выдав как козлов отпущения
а тут бац! и помощник ведлер сам лично решил поддержать власть в этом деле
ведлер загодя кто следил за вопросом помнит что публично отреклась от данной работы и передала бразды правления своему помощнику Каримову))

гапон сделал свое дело) гапон может уходить))

пойду шампанского открою)) спектакль кажется пошел на завершение)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14298
Re: Петицию об установлении единого часового пояса на территории...
Отправлено: 19.10.23 - 15:40
#5
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Цитата:
Ильяс:
В этом случае, думаю запускают инфошум, чтобы что-то где-то скрыть и много украсть.

да есть такая теория заговора
что атаку хамас на израиль устроили чтобы все забыли про войну в украине
войну в украине начали чтобы все забыли что навального посадили
навального посадили чтобы все забыли об новом сроке путина
путин на новый срок пошел чтобы все забыли о неудачной войне на донбассе
а на донбасс поперли чтобы отвлечь от рокировки путина с Медведевым...

ох уж эти инфошумы и отвлекающие маневры
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
40
Re: Петицию об установлении единого часового пояса на территории...
Отправлено: 19.10.23 - 18:43
#6
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Цитата:
Тот самый:
Можно менять не время, а график работы. С осени и до весны начинать работу, учёбу на 1 час позже.

Очень хорошее решение, но не интересное для " заказчика танцев ", ни тебе хайпа, ни денюшек, ни кликушества, про " всё пропало, шеф " !
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1062
Петицию об установлении единого часового пояса на территории Казахстана запустил активист из Костанайской области
Отправлено: 19.10.23 - 21:02
#7
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Если исходить из шкурных интересов, то я за пояс 4.5+. Для нашей области самое то.
Но тогда запад будет вставать на час раньше природного времени, а восток - на час позже.
Оно им надо?

[Исправлено: Skeptic, 19.10.2023 - 21:06]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6387
Re: Петицию об установлении единого часового пояса на территории...
Отправлено: 19.10.23 - 23:00
#8
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Правильная петиция, не будет разночтения в расписании поезда. Может повторюсь, как-то писал уже. Однажды Целый час сидел на вокзале, ездил встречать свою кухарку после санатория, так на билете указали время прибытия девять часов, а на расписании указали десять. Справочная сказала, мол по времени Актюбинска пишут. Зачем-то....
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
312
Re: Петицию об установлении единого часового пояса на территории...
Отправлено: 19.10.23 - 23:11
#9
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В стране где людей считают штуками, возможно ВСЁ! Неудивлюсь. что сказку про 7 шапок не помните? так и тут, только наоборот...
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
312
Re: Петицию об установлении единого часового пояса на территории...
Отправлено: 20.10.23 - 01:08
#10
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Возможно гражданский активист Азамат КАРИМОВ, сторонник плоской земли, а что сейчас таких много! И почему он именно с аета, странно всё это, попахивает афёрой.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
312
Re: Петицию об установлении единого часового пояса на территории...
Отправлено: 20.10.23 - 01:10
#11
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Где его статьи где его научные доказательства? нет ничего, очерадная выскочка по приказу вышестоящих... когда уже всё это закончится? надоело терпеть издевательсто над здоровьем нации.
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Красный
§ Красный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.08.07
Сообщений:
165
Re: Петицию об установлении единого часового пояса на территории...
Отправлено: 20.10.23 - 08:00
#12
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как лихо в воздухе переобулся!
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