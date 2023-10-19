НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Когда Fly Arystan отделят от Air Astana, ответил премьер Смаилов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47787
Когда Fly Arystan отделят от Air Astana, ответил премьер Смаилов
Отправлено: 19.10.23 - 23:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правительство подготовило поэтапный план отделения авиакомпании-лоукостера Fly Arystan от Air Astana, об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов. Он также сообщил, как, по его мнению, это отразится на клиентах.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6387
Re: Когда Fly Arystan отделят от Air Astana, ответил премьер...
Отправлено: 19.10.23 - 23:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На расписании рейсов самолётов из славного города семей на астану указаны время вылета 18, 19 и 23 часов. У нас были билеты на последний рейс, однако всех пассажиров этих трёх рейсов собрали в зале ожидания и отправили ночью в два часа на огромном бойнге. Летели мы чуть больше пол часа и даже не заметили как приземлились в столичном аэропорту. Кто-то спросил стюардессу-кормить будете? Та мило улыбнулась и сказала-нет...
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS