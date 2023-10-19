Re: Когда Fly Arystan отделят от Air Astana, ответил премьер...

Отправлено: - 23:31

На расписании рейсов самолётов из славного города семей на астану указаны время вылета 18, 19 и 23 часов. У нас были билеты на последний рейс, однако всех пассажиров этих трёх рейсов собрали в зале ожидания и отправили ночью в два часа на огромном бойнге. Летели мы чуть больше пол часа и даже не заметили как приземлились в столичном аэропорту. Кто-то спросил стюардессу-кормить будете? Та мило улыбнулась и сказала-нет...