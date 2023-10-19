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≡ Онлайн займы на карту: Путь к реализации ваших финансовых целей.
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47787
Онлайн займы на карту: Путь к реализации ваших финансовых целей.
Отправлено: 19.10.23 - 23:12
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6387
Re: Онлайн займы на карту: Путь к реализации ваших финансовых...
Отправлено: 19.10.23 - 23:12
#1
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Им не указ установленный коридор от ЦБ ограничивающие ставки по вознаграждениям. Пишут 0,01%. Однако за день, на месяц или в год не указан, оказывается в час! По итогу берешь сто тысяч, отдаешь через месяц двести сорок тысяч! Чтобы брать на бизнес как стартовый капитал надо или торговать анашой или выйти на панель, ну вкрай продать почку. Иначе кредитор не будет церемониться, решением нотариуса города Алматы или Чимкента накрепко привяжут к долговомц стоилу.
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