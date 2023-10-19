Re: Онлайн займы на карту: Путь к реализации ваших финансовых...

Отправлено: - 23:12

Им не указ установленный коридор от ЦБ ограничивающие ставки по вознаграждениям. Пишут 0,01%. Однако за день, на месяц или в год не указан, оказывается в час! По итогу берешь сто тысяч, отдаешь через месяц двести сорок тысяч! Чтобы брать на бизнес как стартовый капитал надо или торговать анашой или выйти на панель, ну вкрай продать почку. Иначе кредитор не будет церемониться, решением нотариуса города Алматы или Чимкента накрепко привяжут к долговомц стоилу.