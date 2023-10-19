Отправлено: - 18:43

Тот самый:

Можно менять не время, а график работы. С осени и до весны начинать работу, учёбу на 1 час позже.

Цитата:Очень хорошее решение, но не интересное для " заказчика танцев ", ни тебе хайпа, ни денюшек, ни кликушества, про " всё пропало, шеф " !