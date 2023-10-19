Петицию об установлении единого часового пояса на территории Казахстана запустил активист из Костанайской области
Отправлено: 19.10.23 - 14:01
Инициатором петиции, адресованной президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, стал гражданский активист Азамат КАРИМ, житель с. Айет района Б. Майлина. Он предлагает подписать ее всем жителям страны. Читать новость
Вот интересно, любая инициатива, якобы выползает снизу, кто-то что-то прошипел из под камня, и вуаля все депутаты возбудились, мол народ требует, чтобы Назарбаев правил вечно или пожизненно, что наступит раньше. Также с Елбасы и далее, далее.
В этом случае, думаю запускают инфошум, чтобы что-то где-то скрыть и много украсть.
Ну, это будет выгодно только областям в центре страны - нашей, Астане, Караганде, Кызылорде и т.д. А вот крайний восток сейчас имеют своё поясное/солнечное время, а после установления единого будут жить с отставанием на 1 час от него, крайний запад - и сейчас с временем UTC+5 живёт с опережением своего времени на 1-1,5 часа. Им бы перевести часы назад как и нам. В Уральске ситуация зимой не намного лучше нашей: у нас восход в декабре-январе в 10:00, у них в 09:36.
я сначала глазам не поверил думал не внимательно прочитал потом подумал что журналисты что то не так поняли полез в петицию перечитал пере-перечитал пере-пере-перечитал ущипните меня активисты что публично решили политически самоубийца коллективно? их же за такие активзмы вся страна с потрохами сожрет шутка чтоли хотят чтобы Уральск жил с алматой по одному времени причем эта петиция в корне перечеркивает все доводы и аргументы активистов про науку и здоровье единое время для страны которая фактически живет в 4 поясах это АНТИНАУЧНО, АНТИЛОГИЧНО и попросту тупо))) но потом я кажется начал понимать трюк))
не зря ведлер и КО ездили в астану ой не зря и после их поездок Администрация президента срочно решила публично проработать вопрос по введению единого времени для страны еще тогда я предупреждал что активисты себе яму роют и что контора их подставит выдав как козлов отпущения а тут бац! и помощник ведлер сам лично решил поддержать власть в этом деле ведлер загодя кто следил за вопросом помнит что публично отреклась от данной работы и передала бразды правления своему помощнику Каримову))
гапон сделал свое дело) гапон может уходить))
пойду шампанского открою)) спектакль кажется пошел на завершение)
Ильяс: В этом случае, думаю запускают инфошум, чтобы что-то где-то скрыть и много украсть.
да есть такая теория заговора что атаку хамас на израиль устроили чтобы все забыли про войну в украине войну в украине начали чтобы все забыли что навального посадили навального посадили чтобы все забыли об новом сроке путина путин на новый срок пошел чтобы все забыли о неудачной войне на донбассе а на донбасс поперли чтобы отвлечь от рокировки путина с Медведевым...
Правильная петиция, не будет разночтения в расписании поезда. Может повторюсь, как-то писал уже. Однажды Целый час сидел на вокзале, ездил встречать свою кухарку после санатория, так на билете указали время прибытия девять часов, а на расписании указали десять. Справочная сказала, мол по времени Актюбинска пишут. Зачем-то....
Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать