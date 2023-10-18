Отправлено: - 12:12

maxsaf:

Вот такого тебе надо учителя) щас бы без ошибок писал и разговаривал, смело

Цитата:нет данный тренер взял на себя больше чем надоуже появилась информация что он мягко сказать неадекват из употребления кое чегоесли ты набираешь группу спортсменов должен сразу указывать на каком языке у тебя проходят тренировкино ты не имеешь права указывать воспитанникам на каком языке им общатьсяесли казахоязычный ребенок (без разницы какой нации) пришел на тренировку а там неадекват начинает орать что ученики должны общаться по русски/чеченски/ английски надо разворачиваться и уходитьа еще лучше в прокуратуру обратитьсяпотому что это прямое разжиганиетак и в этом случаеподозрительно что одновременно завирусились видео этого отбитого и второго еб***го который на камеру призывал "разбираться" с русскимиотбитый пока на свободе но уже появилась инфа что года два назад этот же тренер выступал за мир и толерантность в стране, то есть в двух случаях он отрабатывал информационный заказ от неких третьих лица еб***го уже приняли и ждет его психдиспансер в лучшем случае а в худшем лет 7такие одновременные события просто так не происходят