Отправлено: - 17:40

Тимур Гафуров:

Насколько я помню, в "Норд-осте" были террористы.

Тимур Гафуров:

Вы использовали формулировку "чеченская армия", то есть официальное вооруженное формирование.

Тимур Гафуров:

Все подразделения, которые базируются в Чеченской республике, официально являются частью ВС РФ или МВД РФ. Так это или нет в реальности - уже другой вопрос.

Тимур Гафуров:

Во-вторых, в вашей формулировке делается упор именно на национальность членов вооруженного формирования. Что имеет признак разжигания национальной розни. Даже если это ваше личное мнение и только ваше личное предположение.

Тимур Гафуров:

Делать обобщение на основании действий нескольких десятков боевиков в Москве, на мой взгляд, некорректно.

Цитата:это по определению российской сторонысебя они называли революционерами свободной ичкерииа в западных источниках проходили как повстанцы Цитата:в конфликте второй чеченской войны как называют ее во всех формулировкахсражались российская и чеченская армии в сути своейроссия не сражалась с террористамивесь народ террористом быть не может как отдельные боевые отряды не могут быть отделены от общей национальной армииЦитата:речь шла именно об чеченцах сторонниках ичкерииЦитата:в чеченской армии или хорошо в чеченских отрядах ичкерии сражались и дагестанцы, украинцы, прибалты, ингушичто не отменяет того факта что общая армия под предводительством дудаева потом масхадова потом яндарбиева-басаева была именно чеченской армией по географическому признаку- чечня, как они называли свою страну для российских источниковроссийская армия тоже состоит не из одних русских по национальностиЦитата:я сделал обобщения после ряда инцидентов1992 басаев угоняет самолет с пассажирами1995 радуев вторгается в село первомайское и угоняет оттуда людей1996 басаев вторгается в буддновск и убивает там мирных жителей часть угоняет в чечню (герой ичкерии)1999 басаев вторгается в дагестан убивая там мирных жителей2002 отряды служившие басаеву захватывают норд ост и убивают мирных людей2004 отряды служившие басаеву и масхадову захватывают школу в беслане и убивают там мирных людейвсе это время ичкерийская-чеченская армия не отрицает причастности к данным событиями по моему мнению эти инциденты вполне себе равны инциденту в бучевоюющая армия совершает жестокую расправу над некомбатантамитеракт чистой воды для запугивания остального населения проживающего там