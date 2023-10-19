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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20489
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 08:09
#11941
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Цитата:
Карачун:
и снова тот же принцип. просто планка желания "убивать и умирать" сколько-то там стоит и всё.

А как же срочники? их пригнали и сказали - защищайся. Выбор у них не самый простой.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4444
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 08:21
#11942
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Цитата:
maxsaf:
У меня для вас плохие новости - если никто сразу не сознался, то правду уже мы не узнаем.


Цитата:
Kairat stayer:
Майкл Наки говорит, что Хамас нанес удары ракетами, возможно провокация. Хамас раполагает свои командные пункты, штабы в зданиях, в том числе больницах, школах и. т. д.


Подробнее:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20489
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 08:23
#11943
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Цитата:
Kairat stayer:

Та я даже не смотрю такое, ближайшее время флюгер ещё раз сто крутанется в обе стороны.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4444
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 08:28
#11944
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Цитата:
maxsaf:
Та я даже не смотрю такое, ближайшее время флюгер ещё раз сто крутанется в обе стороны.


Он не крутанётся, это на форуме сказочные патриоты виртуозы эквилибристы сотого уровня :-P .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20489
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 08:29
#11945
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Цитата:
Kairat stayer:
Он не крутанётся, это на форуме сказочные патриоты виртуозы эквилибристы сотого уровня .

И у обеих сторон всегда железобетонные доказательства. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 19.10.2023 - 08:34]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14298
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 15:57
#11946
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Цитата:
maxsaf:
А с больничкой в Газе будет как с бучей, как с малайзийский Боингом , как с северными потоками - никто не признается.

а зачем признаваться?
хватает международного расследования
1) больницу а газе по всем косвенным фактам подорвали свои же хамасовцы кустарной ракетой
израилю никакого резона не было бить по больнице
2 недели бомбят сектор газа ни одной больницы не задели а за день до мирного форума в Иордании с представителями арабских стран и приезда байдана бац и израиль решил себе в ногу выстрелить? маловероятно
данное рассуждение не отменяет того факта что израиль 2 недели бьет по жилым массивам убивая гражданских


2) буча, по всем косвенным фактам убийства мирных проделывала российская армия
украинцы туже чуть ли не на сутки позже зашли а на спутниках эта трупы на улицах там уже были
можно задать вопрос а зачем это россиянам убивать мирняк? ну на войне такое бывает особенно чувствую свою безнаказанность
хатынь, сонгми, самашки, сребреница тому подтверждение
заходят каратели и все село убивают и сжигают просто потому что могут
россия делала это в чечне почему не могла в украине?
и надо понимать контекст что буча это полуэлитный поселок с большими коттеджами
унитазы именно оттуда тащили



3) боинг, завершено расследование
первые подозреваемые это олухи стрелков и его подчиненные
они придурки думали что это военно транспортный летит из киева и долбанули его
стрелков еще умудрился об этом в соц сетях отчитаться а потом удалил запись когда понял куда попал

4)северные потоки- украинцам это слабо, россиянам не выгодно
остаются морские котики)))
тут я доверяю Сайману хёршу

[Исправлено: Тимур Гафуров, 19.10.2023 - 16:14]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14298
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 16:54
#11947
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Цитата:
заходят каратели и все село убивают и сжигают просто потому что могут
россия делала это в чечне почему не могла в украине?
и надо понимать контекст что буча это полуэлитный поселок с большими коттеджами
унитазы именно оттуда тащили


Источник:



извините
вопрос к редакции тут, раз редактор отредактировал мое сообщение
в изначально варианте я привел пример что если бы чеченская армия дошла до москвы и заняла элитный поселок рублевку то она бы наверняка проделывала тоже самое что российская армия совершила в буче
так как зажиточное вражеское мирное население всегда вызывает агрессию у воюющей армии

по какой причине этот пример был удален? разжигания нац розни нет
как известно отдельные части чеченской армии добирались до москвы и вершили там именно то что я привел в примере
убивая людей в норд-осте
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1862
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 17:08
#11948
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Цитата:
abaika95:
вопрос к редакции тут, раз редактор отредактировал мое сообщение

Насколько я помню, в "Норд-осте" были террористы. Вы использовали формулировку "чеченская армия", то есть официальное вооруженное формирование.
Во-первых, формирования с таким названием, насколько я понимаю, не существует. Все подразделения, которые базируются в Чеченской республике, официально являются частью ВС РФ или МВД РФ. Так это или нет в реальности - уже другой вопрос.
Во-вторых, в вашей формулировке делается упор именно на национальность членов вооруженного формирования. Что имеет признак разжигания национальной розни. Даже если это ваше личное мнение и только ваше личное предположение.
И в-третьих. Делать обобщение на основании действий нескольких десятков боевиков в Москве, на мой взгляд, некорректно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14298
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 17:40
#11949
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Насколько я помню, в "Норд-осте" были террористы.

это по определению российской стороны
себя они называли революционерами свободной ичкерии
а в западных источниках проходили как повстанцы Цитата:
Тимур Гафуров:
Вы использовали формулировку "чеченская армия", то есть официальное вооруженное формирование.

в конфликте второй чеченской войны как называют ее во всех формулировках
сражались российская и чеченская армии в сути своей
россия не сражалась с террористами
весь народ террористом быть не может как отдельные боевые отряды не могут быть отделены от общей национальной армии
Цитата:
Тимур Гафуров:
Все подразделения, которые базируются в Чеченской республике, официально являются частью ВС РФ или МВД РФ. Так это или нет в реальности - уже другой вопрос.

речь шла именно об чеченцах сторонниках ичкерии
Цитата:
Тимур Гафуров:
Во-вторых, в вашей формулировке делается упор именно на национальность членов вооруженного формирования. Что имеет признак разжигания национальной розни. Даже если это ваше личное мнение и только ваше личное предположение.

в чеченской армии или хорошо в чеченских отрядах ичкерии сражались и дагестанцы, украинцы, прибалты, ингуши
что не отменяет того факта что общая армия под предводительством дудаева потом масхадова потом яндарбиева-басаева была именно чеченской армией по географическому признаку- чечня, как они называли свою страну для российских источников
российская армия тоже состоит не из одних русских по национальности
Цитата:
Тимур Гафуров:
Делать обобщение на основании действий нескольких десятков боевиков в Москве, на мой взгляд, некорректно.

я сделал обобщения после ряда инцидентов
1992 басаев угоняет самолет с пассажирами
1995 радуев вторгается в село первомайское и угоняет оттуда людей
1996 басаев вторгается в буддновск и убивает там мирных жителей часть угоняет в чечню (герой ичкерии)
1999 басаев вторгается в дагестан убивая там мирных жителей
2002 отряды служившие басаеву захватывают норд ост и убивают мирных людей
2004 отряды служившие басаеву и масхадову захватывают школу в беслане и убивают там мирных людей

все это время ичкерийская-чеченская армия не отрицает причастности к данным событиям

и по моему мнению эти инциденты вполне себе равны инциденту в буче
воюющая армия совершает жестокую расправу над некомбатантами
теракт чистой воды для запугивания остального населения проживающего там
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32528
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 17:57
#11950
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А тема про коленнопреклонение перед Китаем рекламирует сейчас что?
Кто сейчас кланяется там или как?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20489
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 19:02
#11951
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Цитата:
abaika95:

Все вышеперечисленное - вопрос веры. Кому что нравится - тот в то и верит.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14298
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 19:26
#11952
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Цитата:
maxsaf:
се вышеперечисленное - вопрос веры. Кому что нравится - тот в то и верит.

в жизни все вопрос веры
кто то верит что ленин жив
а кто то верит что мертв
а факт в том что труп очень похожий на ильича лежит в центре москвы в стеклянной коробке
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20489
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 19:35
#11953
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Цитата:
abaika95:
а факт в том что труп очень похожий на ильича лежит в центре москвы в стеклянной коробке

Очередное косвенное доказательство :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20489
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 20:16
#11954
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Цитата:
abaika95:
свои же хамасовцы кустарной ракетой израилю никакого резона не было бить по больнице

А хамасу какой резон бить по своим? Или они промахнулись?
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