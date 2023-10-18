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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20489
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 20:42
#1726
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Цитата:
111:
Суд теперь пройдет в пятницу..

А чё ты не хватаешься, как этот суд прошел :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32528
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 20:44
#1727
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Цитата:
maxsaf:
Срочно надо набить 30 комментов к четвергу

Хм..
Зачем?
У меня перед каждым отзывом что ли надо набирать?
Нет.
Для начала посчитай комменты, мне вообще ничего не нужно было набирать..
Твоя подозрительность, порой ты хочешь быть похожим на янки, просто меня смешит иногда..
До такой степени то...
Это как янки борятся с коррупцией в Украине..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32528
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 20:48
#1728
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Цитата:
maxsaf:
ты не хватаешься, как

А чего хватать?
Ну у нас есть косяки, у них.
Говоров же статью пишет?
А у нас уговор, да и правило, то, о чем пишет НГ не печатать..
Если один журналист освещает проблему, другой не должен крысятничать по той же теме..
Таковы у журналистов правила,.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32528
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 20:57
#1729
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Вот такие вот сарайчики.
Интересно, если б место было как говорится хлебное, наверно их бы снесли..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32528
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 21:00
#1730
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Блин, своей надо помогать унитазы отмывать и таскать..
Чувствую себя мобиком в какой то мере..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32528
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 21:01
#1731
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Дома такой вот беспорядок..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32528
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 22:55
#1732
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Конечно же, идем дальше..

Тут что то навалено, но в принципе нормуль

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20489
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 23:22
#1733
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Цитата:
111:
Дома такой вот беспорядок..

Цитата:
111:
Тут что то навалено, но в принципе нормуль

:lol:
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1276
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.10.23 - 10:21
#1734
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Цитата:
111:
Если один журналист освещает проблему, другой не должен крысятничать по той же теме.. Таковы у журналистов правила,.

о, ты стал журналистом?) я много пропустил похоже))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32528
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.10.23 - 11:01
#1735
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Цитата:
lavprof:
о, ты стал журналистом?) я много пропустил похоже))

В этой газете, именно.
Почему журналист?
Где я утверждал, что этот другой журналист?
Абсолютно любой пользователь..
У НГ такие правила.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32528
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.10.23 - 11:03
#1736
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Именно поэтому Стас Киселев отказал нам, потому что статья в НГ про нас уже была.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32528
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.10.23 - 11:04
#1737
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Посмотрим про Говорова, может он круче Стаса..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20489
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.10.23 - 11:06
#1738
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Цитата:
111:
Именно поэтому Стас Киселев отказал нам, потому что статья в НГ про нас уже была.

Так вы теперь в панике, мечетесь из угла в угол? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32528
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.10.23 - 14:26
#1739
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Цитата:
maxsaf:
Так вы теперь в панике, мечетесь из

Ну не как некоторые, которые из за холодильника бежали к янкам..
У нас просто не знали этих правил, , не знали что Говорова позовут и он окажется первым..
Кто то позвал Говорова, кто то Киселева.
Нас много, 200 семей..
И вообще, журналисты что, пишут тут статьи о Панике?
Умеешь ты провоцировать, лучше за холодильником смотри и добрым янки..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20489
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.10.23 - 18:57
#1740
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Цитата:
111:
Умеешь ты провоцировать, лучше за холодильником смотри и добрым янки..

Цитата:
111:
Ну не как некоторые, которые из за холодильника бежали к янкам..

А это по твоему не провокация?
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