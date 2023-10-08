МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 08.10.23 - 20:28
- Посольство Казахстана в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с нашими гражданами, находящимися в Израиле, – говорится в сообщении. - Создана горячая линия посольства, формируется список граждан РК для оказания им дальнейшего содействия в возращении на Родину. Читать новость
maxsaf: По моим ощущениям заваруха именно для этого. Спровоцировать применение ЯО. Без него будет затяжной конфликт, а с ним развязываются руки в других частях света. Так что эти ядерные подлодки чисто понт. Никто не рискнёт их применить.
Авианосная группа ещё не прибыла, подводная лодка сопровождает, положено на случаи угрозы подводных лодок противника.
Атомный авианосец «Джеральд Форд», палубная авиация 90 самолётов, из них две трети ударные, как отметил выше в том числе F 35 С (палубная модификация самолета пятого поколения).
Ракетный крейсер «Нормандия» (класс «Тикондерога»). Основное вооружение — 122 пусковые установки крылатых, зенитных и противокорабельных ракет Mark 41. Типовая загрузка — 26 крылатых ракет «Томагавк», 16 противолодочных ракет и 80 зенитных.
Три эсминца управляемого ракетного оружия (УРО) класса «Арли Берк»: «Ремедж», «Макфолл» и «Томас Худнер». Каждый несет на себе от 90 до 96 пусковых Mark 41 (в зависимости от подсерии) и обладает возможностью загрузки разных типов ракет. Основные задачи таких кораблей — обеспечить ПВО и ПРО, но при отсутствии большого количества воздушных угроз эсминцы могут выполнять и ударные задачи.
При максимальной загрузке «Томагавками» общий залп четырех кораблей (крейсера и трех эсминцев УРО) может достигать 200 и более крылатых ракет «Томагавк».
По последним данным, Израильская сторона потеряла более 1000 человек убитыми, 2150 ранено. Из сектора газа выпущено 3284 ракеты, в основном используют мобильные установки типа Град, на базе автомашин с укороченными стволами. Цахал (армия обороны Израиля) кроме железного купола развернули Пэтриоты. Уничтожили 653 военных объектов Хамас. Мобилизовали 300 000 резервистов.
Никакого затяжного конфликта не будет, на днях планируется зачистка сектора газа израильтянами. Принято решение полностью уничтожить Хамас. На юг подтягивают силы и средства, операция будет по направлению с юга на север вдоль побережья.
По открытым источникам Хамас (Палестина) 20 000 боевиков, Хесболла (Ливан) около 30 000, Талибан (Афганистан) более 100 000, последние просили коридор у Ирана, Иордании и Ирака, заведомо было понятно, что никто не предоставит. На мой взгляд, Хесболла тоже не будет впрягаться. Будем наблюдать.
Kairat stayer: Никакого затяжного конфликта не будет, на днях планируется зачистка сектора газа израильтянами. Принято решение полностью уничтожить Хамас. На юг подтягивают силы и средства, операция будет по направлению с юга на север вдоль побережья.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант в связи с атаками на блокированный сектор Газа заявил, что ЦАХАЛ переходит в полномасштабное наступление. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает Агентство «Анадолу».
Kairat stayer: По открытым источникам Хамас (Палестина) 20 000 боевиков, Хесболла (Ливан) около 30 000, Талибан (Афганистан) более 100 000, последние просили коридор у Ирана, Иордании и Ирака, заведомо было понятно, что никто не предоставит. На мой взгляд, Хесболла тоже не будет впрягаться. Будем наблюдать.
Хамас и Хесболлу поддерживает Иран, чтобы сдерживать последних, США подтягивает авианосную ударную группу и другие силы и средства.
Kairat stayer: Никакого затяжного конфликта не будет, на днях планируется зачистка сектора газа израильтянами. Принято решение полностью уничтожить Хамас. На юг подтягивают силы и средства, операция будет по направлению с юга на север вдоль побережья.
То есть Хамас, зная наверняка, что им крышка и никакой поддержки не будет, решили бабахнуть напоследок, а потом ждать, когда их ликвидируют? Прям самоубийцы 80 уровня, получается. Что-то тут не чисто. Кто-то им серьезную поддержку наобещал, иначе они бы не рыпнулись.
maxsaf: То есть Хамас, зная наверняка, что им крышка и никакой поддержки не будет, решили бабахнуть напоследок, а потом ждать, когда их ликвидируют? Прям самоубийцы 80 уровня, получается. Что-то тут не чисто. Кто-то им серьезную поддержку наобещал, иначе они бы не рыпнулись.
Хамас под эгидой Ирана действует, выше отметил, аналогично Хесболла, у последних якобы 250000 ракет, которые получше Хамасовских. Ну и с Египтом у Израиля отношения натянутые. Будем наблюдать, но пока, не по плану Хамаса развиваются события.
maxsaf: То есть Хамас, зная наверняка, что им крышка и никакой поддержки не будет, решили бабахнуть напоследок, а потом ждать, когда их ликвидируют? Прям самоубийцы 80 уровня, получается.
Израиль с Иорданией и Египтом ранее подписал мирные договора, в последнее время сближался с Саудовской Аравией. Отдельные эксперты предполагают, что цель была с помощью Хамаса, не допустить дальнейшего указанного сближения и она достигнута.
ОГПУ: В этот раз на государство Израиль может не уцелеть, очень сильно Путин закусился на них, может предложить что нибудь такое палестинцам что поможет им нанести израильтянам неприемлемый ущерб, по крайней мере Хамас сейчас это уже не "бандиты в тапках", ЦАХАЛ на собственном опыте увидит каково это когда твой противник плюс, минус равен тебе, тотального превосходства уже нет, в любом случае свысока плевать на Россию, помогать её врагам, передавать вооружения, сидя в безопасности не выйдет, Россия слишком большая, кто прав кто виноват история рассудит, так то конечно с симпатичными еврейками предпочтительнее дружить чем с бородатыми талибами, хамас и.т.д. ну не хотят же, а с талибами куча фото "Лавров и братья"
Северной Корее СССР с Китаем помогали, теперь первые ядерным оружием соседей и цивилизованное мировое сообщество пугают, сами проголодь проживают. Южная Корея и Япония соседи, живут с высоким уровнем жизни.
Kairat stayer: Израиль с Иорданией и Египтом ранее подписал мирные договора, в последнее время сближался с Саудовской Аравией. Отдельные эксперты предполагают, что цель была с помощью Хамаса, не допустить дальнейшего указанного сближения и она достигнута.
На форуме ранее обсуждали, что Китай примирил Иран и Саудовскую Аравию. Если бы примирились Саудовская Аравия и Израиль, как планировали выше, тогда одним пунктом мирового соглашения значилось снижение цен на нефть.
Какие страны обещают помощь ХАМАС и начнется ли война на Ближнем Востоке?
Израильские СМИ отмечают, что 11 октября начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Асим Мунир предупредил, что, если Израиль начнет наземную операцию на территорию сектора Газа, пакистанская армия поддержит палестинцев баллистическими ракетами.
11 октября ливанская военизированная организация «Хезболла» обменялась ударами с Израилем, что привело к гибели военнослужащих с обеих сторон. По словам лидеров движения, они находятся в «прямом контакте с руководством ХАМАС и считают его действия соразмерным ответом на «оккупацию Израилем палестинских территорий».
11 октября Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана также заявил, что готов вступить в войну с Израилем. По словам бойцов, они примут участие в конфликте, если израильской армии помогут иностранные государства.
10 октября йеменское движение повстанцев «Ансар Аллах» (хуситы), которое контролирует столицу страны, заявило о готовности вступить в борьбу с Израилем и поддержать палестинцев. Его глава Абдул Малик аль-Хуси с начала эскалации уже несколько раз подтвердил свою готовность помочь ХАМАС.
Арабист, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Станислав Иванов отметил в разговоре с NEWS.ru, что не стоит преувеличивать масштаб конфликта. По его словам, ни одна из стран или организаций, которые заявляют о возможной помощи ХАМАС полноценно, не вмешается в конфликт, так как они заняты своими региональными делами.
alex_60: Ну к чему ты тут пишешь эту брехню. Никто ничего не обсуждал. Только ты и я "сам себя цитирую". Тихо сам с собою называется.
Ранее обсуждали, вона в другой ветке Ильюха, туу, Ильяс отмечает, что все теперь обсуждают конфликт между Израилем и Хамасом. По факту, действительно в настоящее время последний конфликт на форуме никто не обсуждает, доморощенных и интервентов из-за три девять земель нет.
За наземную операцию, все рода войск будут участвовать, можно назвать военным термином общевойсковой. Вчера вроде жителям сектора газа сказали, чтобы они переместились на юг.
Ну и вчера после визита солидарности в Израиль госсекретаря Энтони Блинкена, прибыл министр обороны США Ллойд Остин (глава Пентагона). В Пентагоне заявили, что визит направит четкий сигнал, свидетельствующий о глубине приверженности Вашингтона безопасности Израиля. Выше отмечали, что ударная авианосная группа в пути, второй направили. Тоже очень четкий сигнал Ирану, Хезболле и.т.д.
США предоставили бы ещё противобункерные боеприпасы, которым действительно в мире нет аналогов, пробивают 60 метров грунта, 19 метров бетона. Хамас по вырытым тоннелям передвигается, как кроты. Будем наблюдать.
Kairat stayer: Никакого затяжного конфликта не будет, на днях планируется зачистка сектора газа израильтянами. Принято решение полностью уничтожить Хамас. На юг подтягивают силы и средства, операция будет по направлению с юга на север вдоль побережья.
Всё-таки наверное с севера на юг, будут притеснять к Египту, потому что мирным жителям сказали в течение 24 переместиться на юг, тем более там с Египтом есть небольшая сухопутная граница.
Сроки проведения наземной операции неоднократно переносили, связано с заложниками которых удерживает Хамас. Д.Байден заявил, что отправит в Израиль 2000 спецназовцев, с опытом проведения операции по освобождению заложником. Удерживаются Хамасом, в том числе и американцы. Следует отметить, что в Израиле в тюрьмах содержаться около 10 000 террористов. Рассматриваются вопросы обмена всех на всех.
Президент США Джо Байден побывал с визитом в Тель-Авиве. Д.Байден заявил, что Америка продолжит помогать Израилю при любых обстоятельствах, и поддержал версию о том, что ракета, попавшая в больницу Газы прошлой ночью, была выпущена «другой командой». Аль-Джазиира» международная телекомпания со штаб-квартирой в Дохе, столице Катара (в целом не поддерживает Израиль), на основании представленных доказательств, также поддержала версию Израиля.
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