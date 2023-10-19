maxsaf: А с больничкой в Газе будет как с бучей, как с малайзийский Боингом , как с северными потоками - никто не признается.
а зачем признаваться? хватает международного расследования 1) больницу а газе по всем косвенным фактам подорвали свои же хамасовцы кустарной ракетой израилю никакого резона не было бить по больнице 2 недели бомбят сектор газа ни одной больницы не задели а за день до мирного форума в Иордании с представителями арабских стран и приезда байдана бац и израиль решил себе в ногу выстрелить? маловероятно данное рассуждение не отменяет того факта что израиль 2 недели бьет по жилым массивам убивая гражданских
2) буча, по всем косвенным фактам убийства мирных проделывала российская армия украинцы туже чуть ли не на сутки позже зашли а на спутниках эта трупы на улицах там уже были можно задать вопрос а зачем это россиянам убивать мирняк? ну на войне такое бывает особенно чувствую свою безнаказанность хатынь, сонгми, самашки, сребреница тому подтверждение заходят каратели и все село убивают и сжигают просто потому что могут россия делала это в чечне почему не могла в украине? и надо понимать контекст что буча это полуэлитный поселок с большими коттеджами унитазы именно оттуда тащили
3) боинг, завершено расследование первые подозреваемые это олухи стрелков и его подчиненные они придурки думали что это военно транспортный летит из киева и долбанули его стрелков еще умудрился об этом в соц сетях отчитаться а потом удалил запись когда понял куда попал
4)северные потоки- украинцам это слабо, россиянам не выгодно остаются морские котики))) тут я доверяю Сайману хёршу
заходят каратели и все село убивают и сжигают просто потому что могут россия делала это в чечне почему не могла в украине? и надо понимать контекст что буча это полуэлитный поселок с большими коттеджами унитазы именно оттуда тащили
извините вопрос к редакции тут, раз редактор отредактировал мое сообщение в изначально варианте я привел пример что если бы чеченская армия дошла до москвы и заняла элитный поселок рублевку то она бы наверняка проделывала тоже самое что российская армия совершила в буче так как зажиточное вражеское мирное население всегда вызывает агрессию у воюющей армии
по какой причине этот пример был удален? разжигания нац розни нет как известно отдельные части чеченской армии добирались до москвы и вершили там именно то что я привел в примере убивая людей в норд-осте
abaika95: вопрос к редакции тут, раз редактор отредактировал мое сообщение
Насколько я помню, в "Норд-осте" были террористы. Вы использовали формулировку "чеченская армия", то есть официальное вооруженное формирование. Во-первых, формирования с таким названием, насколько я понимаю, не существует. Все подразделения, которые базируются в Чеченской республике, официально являются частью ВС РФ или МВД РФ. Так это или нет в реальности - уже другой вопрос. Во-вторых, в вашей формулировке делается упор именно на национальность членов вооруженного формирования. Что имеет признак разжигания национальной розни. Даже если это ваше личное мнение и только ваше личное предположение. И в-третьих. Делать обобщение на основании действий нескольких десятков боевиков в Москве, на мой взгляд, некорректно.
Тимур Гафуров: Насколько я помню, в "Норд-осте" были террористы.
это по определению российской стороны себя они называли революционерами свободной ичкерии а в западных источниках проходили как повстанцы Цитата:
Тимур Гафуров: Вы использовали формулировку "чеченская армия", то есть официальное вооруженное формирование.
в конфликте второй чеченской войны как называют ее во всех формулировках сражались российская и чеченская армии в сути своей россия не сражалась с террористами весь народ террористом быть не может как отдельные боевые отряды не могут быть отделены от общей национальной армии Цитата:
Тимур Гафуров: Все подразделения, которые базируются в Чеченской республике, официально являются частью ВС РФ или МВД РФ. Так это или нет в реальности - уже другой вопрос.
речь шла именно об чеченцах сторонниках ичкерии Цитата:
Тимур Гафуров: Во-вторых, в вашей формулировке делается упор именно на национальность членов вооруженного формирования. Что имеет признак разжигания национальной розни. Даже если это ваше личное мнение и только ваше личное предположение.
в чеченской армии или хорошо в чеченских отрядах ичкерии сражались и дагестанцы, украинцы, прибалты, ингуши что не отменяет того факта что общая армия под предводительством дудаева потом масхадова потом яндарбиева-басаева была именно чеченской армией по географическому признаку- чечня, как они называли свою страну для российских источников российская армия тоже состоит не из одних русских по национальности Цитата:
Тимур Гафуров: Делать обобщение на основании действий нескольких десятков боевиков в Москве, на мой взгляд, некорректно.
я сделал обобщения после ряда инцидентов 1992 басаев угоняет самолет с пассажирами 1995 радуев вторгается в село первомайское и угоняет оттуда людей 1996 басаев вторгается в буддновск и убивает там мирных жителей часть угоняет в чечню (герой ичкерии) 1999 басаев вторгается в дагестан убивая там мирных жителей 2002 отряды служившие басаеву захватывают норд ост и убивают мирных людей 2004 отряды служившие басаеву и масхадову захватывают школу в беслане и убивают там мирных людей
все это время ичкерийская-чеченская армия не отрицает причастности к данным событиям
и по моему мнению эти инциденты вполне себе равны инциденту в буче воюющая армия совершает жестокую расправу над некомбатантами теракт чистой воды для запугивания остального населения проживающего там
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