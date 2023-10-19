Отправлено: - 15:57

maxsaf:

А с больничкой в Газе будет как с бучей, как с малайзийский Боингом , как с северными потоками - никто не признается.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 19.10.2023 - 16:14]

Цитата:а зачем признаваться?хватает международного расследования1) больницу а газе по всем косвенным фактам подорвали свои же хамасовцы кустарной ракетойизраилю никакого резона не было бить по больнице2 недели бомбят сектор газа ни одной больницы не задели а за день до мирного форума в Иордании с представителями арабских стран и приезда байдана бац и израиль решил себе в ногу выстрелить? маловероятноданное рассуждение не отменяет того факта что израиль 2 недели бьет по жилым массивам убивая гражданских2) буча, по всем косвенным фактам убийства мирных проделывала российская армияукраинцы туже чуть ли не на сутки позже зашли а на спутниках эта трупы на улицах там уже былиможно задать вопрос а зачем это россиянам убивать мирняк? ну на войне такое бывает особенно чувствую свою безнаказанностьхатынь, сонгми, самашки, сребреница тому подтверждениезаходят каратели и все село убивают и сжигают просто потому что могутроссия делала это в чечне почему не могла в украине?и надо понимать контекст что буча это полуэлитный поселок с большими коттеджамиунитазы именно оттуда тащили3) боинг, завершено расследованиепервые подозреваемые это олухи стрелков и его подчиненныеони придурки думали что это военно транспортный летит из киева и долбанули егострелков еще умудрился об этом в соц сетях отчитаться а потом удалил запись когда понял куда попал4)северные потоки- украинцам это слабо, россиянам не выгодноостаются морские котики)))тут я доверяю Сайману хёршу