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≡ Завершение ремонта областной детской больницы «плавно переходит» на 2024 год
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47783
Завершение ремонта областной детской больницы «плавно переходит» на 2024 год
Отправлено: 19.10.23 - 16:13
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Формулировка принадлежит руководителю управления здравоохранения акимата Костанайской области Данияру ДЖАНДАЕВУ. На брифинге 18 октября он выдал новый прогноз по ситуации с этим лечебным учреждением.
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* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
176
Re: Завершение ремонта областной детской больницы «плавно...
Отправлено: 19.10.23 - 16:13
#1
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Там кому-то статуэтку активисты вручили, видимо перед облздравом нужно из бетона отлить в натуральный размер, так сказать запечатлеть для потомков
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