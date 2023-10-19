maxsaf: А с больничкой в Газе будет как с бучей, как с малайзийский Боингом , как с северными потоками - никто не признается.
а зачем признаваться? хватает международного расследования 1) больницу а газе по всем косвенным фактам подорвали свои же хамасовцы кустарной ракетой израилю никакого резона не было бить по больнице 2 недели бомбят сектор газа ни одной больницы не задели а за день до мирного форума в Иордании с представителями арабских стран и приезда байдана бац и израиль решил себе в ногу выстрелить? маловероятно данное рассуждение не отменяет того факта что израиль 2 недели бьет по жилым массивам убивая гражданских
2) буча, по всем косвенным фактам убийства мирных проделывала российская армия украинцы туже чуть ли не на сутки позже зашли а на спутниках эта трупы на улицах там уже были можно задать вопрос а зачем это россиянам убивать мирняк? ну на войне такое бывает особенно чувствую свою безнаказанность хатынь, сонгми, самашки, сребреница тому подтверждение заходят каратели и все село убивают и сжигают просто потому что могут россия делала это в чечне почему не могла в украине? и надо понимать контекст что буча это полуэлитный поселок с большими коттеджами унитазы именно оттуда тащили
3) боинг, завершено расследование первые подозреваемые это олухи стрелков и его подчиненные они придурки думали что это военно транспортный летит из киева и долбанули его стрелков еще умудрился об этом в соц сетях отчитаться а потом удалил запись когда понял куда попал
4)северные потоки- украинцам это слабо, россиянам не выгодно остаются морские котики))) тут я доверяю Сайману хёршу
заходят каратели и все село убивают и сжигают просто потому что могут россия делала это в чечне почему не могла в украине? и надо понимать контекст что буча это полуэлитный поселок с большими коттеджами унитазы именно оттуда тащили
извините вопрос к редакции тут, раз редактор отредактировал мое сообщение в изначально варианте я привел пример что если бы чеченская армия дошла до москвы и заняла элитный поселок рублевку то она бы наверняка проделывала тоже самое что российская армия совершила в буче так как зажиточное вражеское мирное население всегда вызывает агрессию у воюющей армии
по какой причине этот пример был удален? разжигания нац розни нет как известно отдельные части чеченской армии добирались до москвы и вершили там именно то что я привел в примере убивая людей в норд-осте
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