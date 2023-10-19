Отправлено: - 15:11

заработать на жизнь без дефицита средств не могут. С июля в медицинских организациях проводится работа по оптимизации штатного расписания

Цитата:Вместо того, чтобы лечить людей (работать) вынуждены думать, как на этом заработать сокращая штат... Бред какой-то. Ведь ясно же, чтобы им реально быть в прибыли, у людей никаких денег на лечение не хватит. Добьют чиновники медицину своими эксперементами.