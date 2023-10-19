Отправлено: - 15:32





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50331 Петицию об установлении единого часового пояса на территории Казахстана запустил активист из Костанайской областиИсточник:

Цитата:я сначала глазам не поверилдумал не внимательно прочиталпотом подумал что журналисты что то не так понялиполез в петициюперечиталпере-перечиталпере-пере-перечиталущипните меняактивисты что публично решили политически самоубийца коллективно?их же за такие активзмы вся страна с потрохами сожретшутка чтоли хотят чтобы Уральск жил с алматой по одному временипричем эта петиция в корне перечеркивает все доводы и аргументы активистов про науку и здоровьеединое время для страны которая фактически живет в 4 поясах это АНТИНАУЧНО, АНТИЛОГИЧНО и попросту тупо)))но потом я кажется начал понимать трюк))не зря ведлер и КО ездили в астану ой не зряи после их поездок Администрация президента срочно решила публично проработать вопрос по введению единого времени для страны еще тогда я предупреждал что активисты себе яму роют и что контора их подставит выдав как козлов отпущенияа тут бац! и помощник ведлер сам лично решил поддержать власть в этом делеведлер загодя кто следил за вопросом помнит что публично отреклась от данной работы и передала бразды правления своему помощнику Каримову))гапон сделал свое дело) гапон может уходить))пойду шампанского открою)) спектакль кажется пошел на завершение)