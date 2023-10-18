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Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 20:42
Цитата:
А чё ты не хватаешься, как этот суд прошел
111:
Суд теперь пройдет в пятницу..
Суд теперь пройдет в пятницу..
А чё ты не хватаешься, как этот суд прошел
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 20:44
Цитата:
Хм..
Зачем?
У меня перед каждым отзывом что ли надо набирать?
Нет.
Для начала посчитай комменты, мне вообще ничего не нужно было набирать..
Твоя подозрительность, порой ты хочешь быть похожим на янки, просто меня смешит иногда..
До такой степени то...
Это как янки борятся с коррупцией в Украине..
maxsaf:
Срочно надо набить 30 комментов к четвергу
Срочно надо набить 30 комментов к четвергу
Хм..
Зачем?
У меня перед каждым отзывом что ли надо набирать?
Нет.
Для начала посчитай комменты, мне вообще ничего не нужно было набирать..
Твоя подозрительность, порой ты хочешь быть похожим на янки, просто меня смешит иногда..
До такой степени то...
Это как янки борятся с коррупцией в Украине..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 20:48
Цитата:
А чего хватать?
Ну у нас есть косяки, у них.
Говоров же статью пишет?
А у нас уговор, да и правило, то, о чем пишет НГ не печатать..
Если один журналист освещает проблему, другой не должен крысятничать по той же теме..
Таковы у журналистов правила,.
maxsaf:
ты не хватаешься, как
ты не хватаешься, как
А чего хватать?
Ну у нас есть косяки, у них.
Говоров же статью пишет?
А у нас уговор, да и правило, то, о чем пишет НГ не печатать..
Если один журналист освещает проблему, другой не должен крысятничать по той же теме..
Таковы у журналистов правила,.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 20:57
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 21:00
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 21:01
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 22:55
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 23:22
Цитата:
Цитата:
111:
Дома такой вот беспорядок..
Дома такой вот беспорядок..
Цитата:
111:
Тут что то навалено, но в принципе нормуль
Тут что то навалено, но в принципе нормуль
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1276
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.10.23 - 10:21
Цитата:
о, ты стал журналистом?) я много пропустил похоже))
111:
Если один журналист освещает проблему, другой не должен крысятничать по той же теме.. Таковы у журналистов правила,.
Если один журналист освещает проблему, другой не должен крысятничать по той же теме.. Таковы у журналистов правила,.
о, ты стал журналистом?) я много пропустил похоже))
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.10.23 - 11:01
Цитата:
В этой газете, именно.
Почему журналист?
Где я утверждал, что этот другой журналист?
Абсолютно любой пользователь..
У НГ такие правила.
lavprof:
о, ты стал журналистом?) я много пропустил похоже))
о, ты стал журналистом?) я много пропустил похоже))
В этой газете, именно.
Почему журналист?
Где я утверждал, что этот другой журналист?
Абсолютно любой пользователь..
У НГ такие правила.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.10.23 - 11:03
Именно поэтому Стас Киселев отказал нам, потому что статья в НГ про нас уже была.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.10.23 - 11:04
Посмотрим про Говорова, может он круче Стаса..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.10.23 - 11:06
Цитата:
Так вы теперь в панике, мечетесь из угла в угол?
111:
Именно поэтому Стас Киселев отказал нам, потому что статья в НГ про нас уже была.
Именно поэтому Стас Киселев отказал нам, потому что статья в НГ про нас уже была.
Так вы теперь в панике, мечетесь из угла в угол?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.10.23 - 14:26
Цитата:
Ну не как некоторые, которые из за холодильника бежали к янкам..
У нас просто не знали этих правил, , не знали что Говорова позовут и он окажется первым..
Кто то позвал Говорова, кто то Киселева.
Нас много, 200 семей..
И вообще, журналисты что, пишут тут статьи о Панике?
Умеешь ты провоцировать, лучше за холодильником смотри и добрым янки..
maxsaf:
Так вы теперь в панике, мечетесь из
Так вы теперь в панике, мечетесь из
Ну не как некоторые, которые из за холодильника бежали к янкам..
У нас просто не знали этих правил, , не знали что Говорова позовут и он окажется первым..
Кто то позвал Говорова, кто то Киселева.
Нас много, 200 семей..
И вообще, журналисты что, пишут тут статьи о Панике?
Умеешь ты провоцировать, лучше за холодильником смотри и добрым янки..
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