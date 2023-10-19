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≡ Петицию об установлении единого часового пояса на территории Казахстана запустил активист из Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47781
Петицию об установлении единого часового пояса на территории Казахстана запустил активист из Костанайской области
Отправлено: 19.10.23 - 14:01
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Инициатором петиции, адресованной президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, стал гражданский активист Азамат КАРИМ, житель с. Айет района Б. Майлина. Он предлагает подписать ее всем жителям страны.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
401
Петицию об установлении единого часового пояса на территории Казахстана запустил активист из Костанайской области
Отправлено: 19.10.23 - 14:01
#1
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Вот интересно, любая инициатива, якобы выползает снизу, кто-то что-то прошипел из под камня, и вуаля все депутаты возбудились, мол народ требует, чтобы Назарбаев правил вечно или пожизненно, что наступит раньше. Также с Елбасы и далее, далее.

В этом случае, думаю запускают инфошум, чтобы что-то где-то скрыть и много украсть.

[Исправлено: Ильяс, 19.10.2023 - 14:02]
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