НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Кредиторская задолженность больниц в Костанайской области - около 4 млрд тенге, и она будет расти
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47781
Кредиторская задолженность больниц в Костанайской области - около 4 млрд тенге, и она будет расти
Отправлено: 19.10.23 - 13:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом на брифинге сообщил руководитель управления здравоохранения Данияр ДЖАНДАЕВ. Один из рецептов оздоровления ситуации - прямые бюджетные вливания. По его словам, лечат медицинские организации людей по старым тарифам.
Читать новость

Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
401
Re: Кредиторская задолженность больниц в Костанайской области -...
Отправлено: 19.10.23 - 13:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Схема уже воняет, как больницы оказались должны такие суммы? Неужто никто не отслеживает расчеты за коммунальные услуги?
Понятно, что и коммунальщики и акимат участвует в схематозе. Что делать?

Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 67
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS