Отправлено: - 11:28

maxsaf:

Токаев недавно в Германии с инвесторами общался, я уже думал новую тему немецкому языку посвятить, а тут вся неделя под флагом Китая прошла, надо наверное и китайский подучить, причем не только вам, и нам наверное тоже Английский наверное все ещё полезен будет какое-то время, но китайский уверенно догоняет

Қайырлы күн, құрметті ханымдар мен мырзалар! Добрый день, уважаемые леди и господа!Цитата:На мой взгляд, не нужно слишком политизировать и вносить свою окраску, в том числе в вопросах касающихся языков разных стран. Английский был и будет международным языком, ещё как полезен, в настоящее время является языком передовых технологии, инновации, медицины, образования и много чего. Кроме национальных языков, практически вся Европа, также США и.т.д. японцы, те-же самые китайцы изучают и стараются говорит на этом языке, последние. по крайней мере черпают знания.Қасым-Жомарт аға, кроме Германии, ранее посетил и США, запланированные встречи. В Китай, много глав государств приехали, также ранее запланированная поездка. Ниже по ссылке журналист Вадим Борейко с политологом Досымом Сатпаевым, обсудили и высказали свои личные мнения по последней встрече, в ходе которой обсуждались и решены различные актуальные вопросы.Подробнее здесь: