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≡ Бей своих, чтобы чужие боялись или сколько казахстанские продукты стоят в России
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47779
Бей своих, чтобы чужие боялись или сколько казахстанские продукты стоят в России
Отправлено: 18.10.23 - 11:01
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Довелось побывать намедни в воюющей и загибающейся от санкций соседней стране и захотелось посетить местный супермаркет для сравнения ассортимента и цен с казахстанскими. Ассортимент, прямо скажем, в разы больше нашего (что неудивительно), а вот цены удивили. И нет, не на российские товары.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
570
Re: Бей своих, чтобы чужие боялись или сколько казахстанские...
Отправлено: 18.10.23 - 20:49
#15
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Цитата:
abaika95:

.....у нас бедные появились? может малообеспеченные?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1118
Re: Бей своих, чтобы чужие боялись или сколько казахстанские...
Отправлено: 18.10.23 - 21:18
#16
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А я в Уфе хотел лодку купить "уфимку". Дороже в два раза чем у нас оказалась.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2557
Бей своих, чтобы чужие боялись или сколько казахстанские продукты стоят в России
Отправлено: 18.10.23 - 22:00
#17
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Ну америку тут так никто и не открыл. Ценообразование очень сложная система. И многое зависит не от себестоимости, а от снабженцев. Во всяком случае в России и Казахстане походу именно так. У меня брат двоюродный в России лучшие договора по снабжению заключал, в дипломате всегда две конька хорошего. В итоге так и спился. Сначала блевал после выпивок, потом привык и начал уходить в запои. Из за которых его и уволили, но не надолго! Ни один другой снабженец не мог его заменить, с его клиентурой и связями. Сегодня там же работает, но не пьёт больше. ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 18.10.2023 - 22:09]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4966
Re: Бей своих, чтобы чужие боялись или сколько казахстанские...
Отправлено: 18.10.23 - 22:18
#18
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Цитата:
111:
чем у нас тут в Марте.


Пошитые где то в какой то Азии, например.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32526
Бей своих, чтобы чужие боялись или сколько казахстанские продукты стоят в России
Отправлено: 18.10.23 - 22:29
#19
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Цитата:
ACROS:
Пошитые где то в какой то Азии, например.

Что интересно, футболки с Турции были чуть тоньше и порвались быстрей.
Еще взял там в Турции три типа настоящие турецкие кожанки, все порвались в течении двух месяцев летние, и не по швам, потом
даже зимняя..
Хотя тут у нас тонкая кожа турецкая типа неплохая.
Единственно,т типа лазерная какая то кожа держалась год.
Пока я ее не постирал в стиралке.
Все.
Стала как бумага и черная черная вода лилась и лилась.
Машинка вся черная от краски..
Вот такие вот турки.
Лучше купить китайское..

Жалко было, но шить , которое расползается за 500 баксов, нереально..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32526
Бей своих, чтобы чужие боялись или сколько казахстанские продукты стоят в России
Отправлено: 18.10.23 - 22:33
#20
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И потом, с самолета видны были только теплицы, не знаю, амельсины мандарины..
Но ни единого стада овец, для выработки кожи, да и так по круизам, никогда и нигде там не видел..
У них скорее искусственная китайская кожа, хотя они говорят, что типа за Китай там чуть ли не расстреливают..
Накольщики еще те..
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555
§ 555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
22.02.10
Сообщений:
718
Re: Бей своих, чтобы чужие боялись или сколько казахстанские...
Отправлено: 19.10.23 - 10:53
#21
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Цитата:
saba:

Это какие конфеты, "помадка" что ли?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20484
Бей своих, чтобы чужие боялись или сколько казахстанские продукты стоят в России
Отправлено: 19.10.23 - 11:05
#22
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Цитата:
111:
Хотя тут у нас тонкая кожа турецкая типа неплохая. Единственно,т типа лазерная какая то кожа держалась год. Пока я ее не постирал в стиралке. Все. Стала как бумага и черная черная вода лилась и лилась. Машинка вся черная от краски.. Вот такие вот турки.

Томми или Товми? :lol:
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