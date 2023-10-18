Отправлено: - 22:00

[Исправлено: Эл-починно, 18.10.2023 - 22:09]

Ну америку тут так никто и не открыл. Ценообразование очень сложная система. И многое зависит не от себестоимости, а от снабженцев. Во всяком случае в России и Казахстане походу именно так. У меня брат двоюродный в России лучшие договора по снабжению заключал, в дипломате всегда две конька хорошего. В итоге так и спился. Сначала блевал после выпивок, потом привык и начал уходить в запои. Из за которых его и уволили, но не надолго! Ни один другой снабженец не мог его заменить, с его клиентурой и связями. Сегодня там же работает, но не пьёт больше.